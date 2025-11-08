Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 5 Alpari-ECN1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 7 Tickmill02-Live 0.00 × 3 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 18 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 Axi-US03-Live 0.37 × 209 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 119 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.59 × 81 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 4 Tickmill-Live09 1.63 × 381 RoboForex-ProCent 1.66 × 67 FusionMarkets-Live 1.76 × 21 ICMarketsSC-Live12 2.00 × 1 Alpari-Pro.ECN3 2.00 × 1 OctaFX-Real7 2.00 × 1 Pepperstone-Edge03 2.26 × 27 еще 16...