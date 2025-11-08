СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RelaxTrade
Indradi Kridiasto St

RelaxTrade

Indradi Kridiasto St
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -59%
OctaFX-Real9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
56 (54.90%)
Убыточных трейдов:
46 (45.10%)
Лучший трейд:
214.15 USD
Худший трейд:
-174.70 USD
Общая прибыль:
2 105.30 USD (70 901 pips)
Общий убыток:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (407.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
407.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
2.96%
Макс. загрузка депозита:
90.39%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
51 (50.00%)
Коротких трейдов:
51 (50.00%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-1.38 USD
Средняя прибыль:
37.59 USD
Средний убыток:
-48.82 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-612.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-612.07 USD (11)
Прирост в месяц:
-71.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
427.58 USD
Максимальная:
612.07 USD (65.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.09% (612.07 USD)
По эквити:
31.56% (158.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -140
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +214.15 USD
Худший трейд: -175 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +407.14 USD
Макс. убыток в серии: -612.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
еще 16...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
Нет отзывов
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 82% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.08 18:06
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 2.78% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.64% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RelaxTrade
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
147
USD
12
0%
102
54%
3%
0.93
-1.38
USD
88%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.