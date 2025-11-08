- Прирост
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
56 (54.90%)
Убыточных трейдов:
46 (45.10%)
Лучший трейд:
214.15 USD
Худший трейд:
-174.70 USD
Общая прибыль:
2 105.30 USD (70 901 pips)
Общий убыток:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (407.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
407.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
2.96%
Макс. загрузка депозита:
90.39%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
51 (50.00%)
Коротких трейдов:
51 (50.00%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-1.38 USD
Средняя прибыль:
37.59 USD
Средний убыток:
-48.82 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-612.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-612.07 USD (11)
Прирост в месяц:
-71.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
427.58 USD
Максимальная:
612.07 USD (65.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.09% (612.07 USD)
По эквити:
31.56% (158.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-140
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +214.15 USD
Худший трейд: -175 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +407.14 USD
Макс. убыток в серии: -612.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
еще 16...
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
