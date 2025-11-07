- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
27 (84.37%)
Убыточных трейдов:
5 (15.63%)
Лучший трейд:
16.89 USD
Худший трейд:
-8.93 USD
Общая прибыль:
115.22 USD (11 508 pips)
Общий убыток:
-41.41 USD (4 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (38.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.37 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
0.76%
Макс. загрузка депозита:
3.90%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
22 (68.75%)
Коротких трейдов:
10 (31.25%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
4.27 USD
Средний убыток:
-8.28 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.52 USD (3)
Прирост в месяц:
35.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.28 USD
Максимальная:
25.52 USD (7.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.56% (25.52 USD)
По эквити:
2.74% (6.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is a copy trading account with the ORA ALGO PRO EA. You can do this for free by following our ORA ALGO PRO Strategy through XM Broker
Our website is
oraforex.com
Нет отзывов
