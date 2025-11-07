- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
755
Прибыльных трейдов:
652 (86.35%)
Убыточных трейдов:
103 (13.64%)
Лучший трейд:
56.94 USD
Худший трейд:
-98.92 USD
Общая прибыль:
1 324.54 USD (27 744 pips)
Общий убыток:
-1 052.53 USD (15 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (43.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.15 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
72.15%
Макс. загрузка депозита:
108.09%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
150
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
312 (41.32%)
Коротких трейдов:
443 (58.68%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-10.22 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-105.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-231.56 USD (3)
Прирост в месяц:
9.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
413.87 USD (46.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.01% (413.87 USD)
По эквити:
43.72% (460.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|755
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|272
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.94 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.80 USD
Макс. убыток в серии: -105.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 5
|
FPMarketsSC-Live4
|0.71 × 17
|
Axi-US12-Live
|1.50 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|2.29 × 17
|
OctaFX-Real3
|4.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
VantageInternational-Live 22
|8.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|8.00 × 3
|
Fyntura-Live
|13.09 × 23
