Сигналы / MetaTrader 4 / DAILY FOUR PERCENT
DAILY FOUR PERCENT

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2000 USD в месяц
прирост с 2025 54%
FPMarketsLLC-Live4
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
755
Прибыльных трейдов:
652 (86.35%)
Убыточных трейдов:
103 (13.64%)
Лучший трейд:
56.94 USD
Худший трейд:
-98.92 USD
Общая прибыль:
1 324.54 USD (27 744 pips)
Общий убыток:
-1 052.53 USD (15 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (43.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.15 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
72.15%
Макс. загрузка депозита:
108.09%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
150
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
312 (41.32%)
Коротких трейдов:
443 (58.68%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-10.22 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-105.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-231.56 USD (3)
Прирост в месяц:
9.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
413.87 USD (46.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.01% (413.87 USD)
По эквити:
43.72% (460.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 755
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 272
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.94 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.80 USD
Макс. убыток в серии: -105.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.60 × 5
FPMarketsSC-Live4
0.71 × 17
Axi-US12-Live
1.50 × 14
Pepperstone-Edge01
1.67 × 3
VantageInternational-Live 3
2.29 × 17
OctaFX-Real3
4.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
VantageInternational-Live 22
8.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
8.00 × 3
Fyntura-Live
13.09 × 23
Нет отзывов
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 20:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:25 - 1:100
2025.11.26 13:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
