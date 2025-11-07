- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
380
Прибыльных трейдов:
345 (90.78%)
Убыточных трейдов:
35 (9.21%)
Лучший трейд:
16.73 USD
Худший трейд:
-16.15 USD
Общая прибыль:
1 030.43 USD (52 720 pips)
Общий убыток:
-131.57 USD (5 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (153.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.51 USD (49)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
5.49%
Макс. загрузка депозита:
6.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
24.39
Длинных трейдов:
119 (31.32%)
Коротких трейдов:
261 (68.68%)
Профит фактор:
7.83
Мат. ожидание:
2.37 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-3.76 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.78 USD (3)
Прирост в месяц:
35.29%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
36.85 USD (3.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.24% (37.06 USD)
По эквити:
5.83% (45.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|380
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|899
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|47K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.73 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +153.51 USD
Макс. убыток в серии: -27.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29472
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
777 USD в месяц
291%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
98%
380
90%
5%
7.83
2.37
USD
USD
6%
1:400