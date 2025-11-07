СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Spider Gold
Muhammad Zahran Rahmadi Putra

Spider Gold

Muhammad Zahran Rahmadi Putra
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 777 USD в месяц
прирост с 2025 291%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
380
Прибыльных трейдов:
345 (90.78%)
Убыточных трейдов:
35 (9.21%)
Лучший трейд:
16.73 USD
Худший трейд:
-16.15 USD
Общая прибыль:
1 030.43 USD (52 720 pips)
Общий убыток:
-131.57 USD (5 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (153.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.51 USD (49)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
5.49%
Макс. загрузка депозита:
6.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
24.39
Длинных трейдов:
119 (31.32%)
Коротких трейдов:
261 (68.68%)
Профит фактор:
7.83
Мат. ожидание:
2.37 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-3.76 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.78 USD (3)
Прирост в месяц:
35.29%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
36.85 USD (3.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.24% (37.06 USD)
По эквити:
5.83% (45.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 380
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 899
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 47K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.73 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +153.51 USD
Макс. убыток в серии: -27.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29472
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 11:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Spider Gold
777 USD в месяц
291%
0
0
USD
1.2K
USD
11
98%
380
90%
5%
7.83
2.37
USD
6%
1:400
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.