Mahdi Ariani

Benyamin2

Mahdi Ariani
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
WMMarkets-REAL
1:10
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
50 (43.10%)
Убыточных трейдов:
66 (56.90%)
Лучший трейд:
68.40 USD
Худший трейд:
-37.80 USD
Общая прибыль:
1 389.60 USD (2 385 pips)
Общий убыток:
-1 304.50 USD (2 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (147.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
147.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
0.10%
Макс. загрузка депозита:
2.32%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
65 (56.03%)
Коротких трейдов:
51 (43.97%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
27.79 USD
Средний убыток:
-19.77 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-130.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-130.70 USD (6)
Прирост в месяц:
9.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
223.90 USD
Максимальная:
362.30 USD (25.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.98% (362.30 USD)
По эквити:
1.29% (23.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30.Z25 112
US30.H26 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30.Z25 22
US30.H26 63
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30.Z25 176
US30.H26 105
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +68.40 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +147.00 USD
Макс. убыток в серии: -130.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WMMarkets-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

ok
Нет отзывов
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.