- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
50 (43.10%)
Убыточных трейдов:
66 (56.90%)
Лучший трейд:
68.40 USD
Худший трейд:
-37.80 USD
Общая прибыль:
1 389.60 USD (2 385 pips)
Общий убыток:
-1 304.50 USD (2 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (147.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
147.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
0.10%
Макс. загрузка депозита:
2.32%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
65 (56.03%)
Коротких трейдов:
51 (43.97%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
27.79 USD
Средний убыток:
-19.77 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-130.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-130.70 USD (6)
Прирост в месяц:
9.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
223.90 USD
Максимальная:
362.30 USD (25.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.98% (362.30 USD)
По эквити:
1.29% (23.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30.Z25
|112
|US30.H26
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30.Z25
|22
|US30.H26
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30.Z25
|176
|US30.H26
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +68.40 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +147.00 USD
Макс. убыток в серии: -130.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WMMarkets-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
ok
Нет отзывов
