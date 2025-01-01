СигналыРазделы
Сигналы / PolaN
404

К сожалению, сигнал PolaN отключен и недоступен.

Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 4:

Scalp IC Markets ECN
Прирост
6 180%
Подписчики
2
Недели
332
Трейды
2069
Прибыльные
72%
Профит фактор
1.91
Макс. просадка
38%
MultiWay ICM
Прирост
537%
Подписчики
12
Недели
101
Трейды
920
Прибыльные
74%
Профит фактор
2.06
Макс. просадка
28%
ATong
Прирост
5 094%
Подписчики
1
Недели
244
Трейды
7909
Прибыльные
76%
Профит фактор
1.55
Макс. просадка
28%
Niguru GBP
Прирост
16 661%
Подписчики
0
Недели
147
Трейды
1267
Прибыльные
88%
Профит фактор
2.23
Макс. просадка
39%
MCA100
Прирост
1 192%
Подписчики
10
Недели
110
Трейды
321
Прибыльные
55%
Профит фактор
1.58
Макс. просадка
35%
Theranto v3 Live 2
Прирост
3 255%
Подписчики
81
Недели
66
Трейды
306
Прибыльные
88%
Профит фактор
6.12
Макс. просадка
35%
Annic
Прирост
2 393%
Подписчики
1
Недели
229
Трейды
1000
Прибыльные
78%
Профит фактор
3.44
Макс. просадка
30%
Gold pro
Прирост
4 337%
Подписчики
33
Недели
44
Трейды
924
Прибыльные
78%
Профит фактор
1.84
Макс. просадка
52%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Прирост
968%
Подписчики
10
Недели
78
Трейды
3295
Прибыльные
82%
Профит фактор
3.77
Макс. просадка
41%
My Authors Programs
Прирост
501%
Подписчики
8
Недели
38
Трейды
783
Прибыльные
90%
Профит фактор
2.56
Макс. просадка
16%

Не нашли ничего подходящего?
Выберите и подпишитесь
на один из 2767 доступных сигналов
для MetaTrader 4

При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.