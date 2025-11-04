СигналыРазделы
Hai Sheng

Stable trading007

Hai Sheng
0 отзывов
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
MonetaMarkets-Live01
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12 121
Прибыльных трейдов:
7 914 (65.29%)
Убыточных трейдов:
4 207 (34.71%)
Лучший трейд:
7 952.51 USD
Худший трейд:
-11 707.80 USD
Общая прибыль:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
Общий убыток:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (5 405.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 746.47 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
18.06%
Макс. загрузка депозита:
56.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
175
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
7 172 (59.17%)
Коротких трейдов:
4 949 (40.83%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
4.80 USD
Средняя прибыль:
36.20 USD
Средний убыток:
-54.27 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-2 255.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 028.30 USD (3)
Прирост в месяц:
8.02%
Годовой прогноз:
97.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 330.00 USD
Максимальная:
46 260.85 USD (43.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.96% (46 260.85 USD)
По эквити:
22.59% (3 167.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 12113
EURUSD 6
EURJPY 1
GBPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 59K
EURUSD -118
EURJPY 73
GBPUSD -1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
EURUSD -186
EURJPY 105
GBPUSD -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 952.51 USD
Худший трейд: -11 708 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5 405.61 USD
Макс. убыток в серии: -2 255.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live14
1.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
12.43 × 7
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
Нет отзывов
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
A large drawdown may occur on the account again
