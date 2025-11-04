- Прирост
Всего трейдов:
12 121
Прибыльных трейдов:
7 914 (65.29%)
Убыточных трейдов:
4 207 (34.71%)
Лучший трейд:
7 952.51 USD
Худший трейд:
-11 707.80 USD
Общая прибыль:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
Общий убыток:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (5 405.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 746.47 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
18.06%
Макс. загрузка депозита:
56.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
175
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
7 172 (59.17%)
Коротких трейдов:
4 949 (40.83%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
4.80 USD
Средняя прибыль:
36.20 USD
Средний убыток:
-54.27 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-2 255.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 028.30 USD (3)
Прирост в месяц:
8.02%
Годовой прогноз:
97.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 330.00 USD
Максимальная:
46 260.85 USD (43.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.96% (46 260.85 USD)
По эквити:
22.59% (3 167.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12113
|EURUSD
|6
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|-118
|EURJPY
|73
|GBPUSD
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|-186
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7 952.51 USD
Худший трейд: -11 708 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5 405.61 USD
Макс. убыток в серии: -2 255.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|12.43 × 7
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
