СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Exness GD4 60 BE1
Ji Jaeyeong

Exness GD4 60 BE1

Ji Jaeyeong
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 75%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
102 (39.68%)
Убыточных трейдов:
155 (60.31%)
Лучший трейд:
9.96 USD
Худший трейд:
-2.99 USD
Общая прибыль:
322.89 USD (1 626 894 pips)
Общий убыток:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (46.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.91 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.01%
Макс. загрузка депозита:
13.36%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
110 (42.80%)
Коротких трейдов:
147 (57.20%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-1.79 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-26.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.57 USD (15)
Прирост в месяц:
44.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.54 USD
Максимальная:
43.78 USD (30.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.15% (32.40 USD)
По эквити:
7.75% (4.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 131
BTCUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 60
BTCUSD -15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 73K
BTCUSD -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.96 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +46.91 USD
Макс. убыток в серии: -26.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
Нет отзывов
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 23:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 17:19
Share of trading days is too low
2025.11.04 17:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 17:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 04:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
