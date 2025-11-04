- Прирост
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
102 (39.68%)
Убыточных трейдов:
155 (60.31%)
Лучший трейд:
9.96 USD
Худший трейд:
-2.99 USD
Общая прибыль:
322.89 USD (1 626 894 pips)
Общий убыток:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (46.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.91 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.01%
Макс. загрузка депозита:
13.36%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
110 (42.80%)
Коротких трейдов:
147 (57.20%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-1.79 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-26.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.57 USD (15)
Прирост в месяц:
44.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.54 USD
Максимальная:
43.78 USD (30.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.15% (32.40 USD)
По эквити:
7.75% (4.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|131
|BTCUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|60
|BTCUSD
|-15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|73K
|BTCUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.96 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +46.91 USD
Макс. убыток в серии: -26.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
