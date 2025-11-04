- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
33 (97.05%)
Убыточных трейдов:
1 (2.94%)
Лучший трейд:
5.62 USD
Худший трейд:
-0.09 USD
Общая прибыль:
56.16 USD (5 817 pips)
Общий убыток:
-0.09 USD (2 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (25.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.52 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
1.10
Торговая активность:
30.39%
Макс. загрузка депозита:
8.77%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
623.00
Длинных трейдов:
22 (64.71%)
Коротких трейдов:
12 (35.29%)
Профит фактор:
624.00
Мат. ожидание:
1.65 USD
Средняя прибыль:
1.70 USD
Средний убыток:
-0.09 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.09 USD (1)
Прирост в месяц:
26.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.09 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.05% (0.09 USD)
По эквити:
3.75% (6.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|5.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.62 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.64 USD
Макс. убыток в серии: -0.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 227
