Всего трейдов:
217
Прибыльных трейдов:
135 (62.21%)
Убыточных трейдов:
82 (37.79%)
Лучший трейд:
334.08 USD
Худший трейд:
-504.72 USD
Общая прибыль:
3 737.53 USD (1 793 093 pips)
Общий убыток:
-2 682.77 USD (1 463 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (362.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
362.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
22.25%
Макс. загрузка депозита:
56.84%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
126 (58.06%)
Коротких трейдов:
91 (41.94%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
4.86 USD
Средняя прибыль:
27.69 USD
Средний убыток:
-32.72 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-264.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-772.77 USD (3)
Прирост в месяц:
9.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
890.37 USD
Максимальная:
890.37 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.90% (890.37 USD)
По эквити:
4.73% (457.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|BTCUSD
|72
|AAPL
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|803
|BTCUSD
|305
|AAPL
|-53
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.7K
|BTCUSD
|340K
|AAPL
|-51
Лучший трейд: +334.08 USD
Худший трейд: -505 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +362.40 USD
Макс. убыток в серии: -264.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
