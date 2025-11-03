СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PROJEKT 8 ATOM X 001 PM
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 001 PM

Ladislav Bastrnak
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
217
Прибыльных трейдов:
135 (62.21%)
Убыточных трейдов:
82 (37.79%)
Лучший трейд:
334.08 USD
Худший трейд:
-504.72 USD
Общая прибыль:
3 737.53 USD (1 793 093 pips)
Общий убыток:
-2 682.77 USD (1 463 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (362.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
362.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
22.25%
Макс. загрузка депозита:
56.84%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
126 (58.06%)
Коротких трейдов:
91 (41.94%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
4.86 USD
Средняя прибыль:
27.69 USD
Средний убыток:
-32.72 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-264.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-772.77 USD (3)
Прирост в месяц:
9.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
890.37 USD
Максимальная:
890.37 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.90% (890.37 USD)
По эквити:
4.73% (457.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 144
BTCUSD 72
AAPL 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 803
BTCUSD 305
AAPL -53
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -9.7K
BTCUSD 340K
AAPL -51
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +334.08 USD
Худший трейд: -505 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +362.40 USD
Макс. убыток в серии: -264.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 00:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 22:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 04:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
Share of trading days is too low
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 18:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 18:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
