Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 B1

Ji Jaeyeong
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -17%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
42 (31.81%)
Убыточных трейдов:
90 (68.18%)
Лучший трейд:
9.96 USD
Худший трейд:
-2.95 USD
Общая прибыль:
157.71 USD (1 593 855 pips)
Общий убыток:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (30.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.06 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
1.96%
Макс. загрузка депозита:
39.72%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
57 (43.18%)
Коротких трейдов:
75 (56.82%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-1.81 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-29.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.36 USD (16)
Прирост в месяц:
-26.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.88 USD
Максимальная:
38.65 USD (70.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.57% (38.65 USD)
По эквити:
11.14% (3.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
Нет отзывов
2025.12.28 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 05:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 00:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 00:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 01:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 19:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 18:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 18:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
