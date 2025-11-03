- Прирост
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
42 (31.81%)
Убыточных трейдов:
90 (68.18%)
Лучший трейд:
9.96 USD
Худший трейд:
-2.95 USD
Общая прибыль:
157.71 USD (1 593 855 pips)
Общий убыток:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (30.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.06 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
1.96%
Макс. загрузка депозита:
39.72%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
57 (43.18%)
Коротких трейдов:
75 (56.82%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-1.81 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-29.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.36 USD (16)
Прирост в месяц:
-26.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.88 USD
Максимальная:
38.65 USD (70.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.57% (38.65 USD)
По эквити:
11.14% (3.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +9.96 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +30.06 USD
Макс. убыток в серии: -29.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
