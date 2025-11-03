Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17 0.00 × 368 Exness-Real18 0.00 × 52 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 TitanFX-02 0.00 × 2 XMTrading-Real 12 0.00 × 70 VantageInternational-Demo 0.04 × 559 ICMarketsSC-Live05 2.67 × 12 Exness-Real9 8.77 × 191 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика