Yudy Feriyanto

YUFRO 20

Yudy Feriyanto
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 125 USD в месяц
прирост с 2025 74%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
35 (77.77%)
Убыточных трейдов:
10 (22.22%)
Лучший трейд:
8.38 USD
Худший трейд:
-4.71 USD
Общая прибыль:
86.94 USD (86 404 pips)
Общий убыток:
-26.39 USD (26 375 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
5.29%
Макс. загрузка депозита:
11.05%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.43
Длинных трейдов:
22 (48.89%)
Коротких трейдов:
23 (51.11%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-2.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.41 USD (3)
Прирост в месяц:
21.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.41 USD (7.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.44% (9.41 USD)
По эквити:
10.22% (10.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100Cash 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100Cash 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100Cash 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.38 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.91 USD
Макс. убыток в серии: -9.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

average growth 20% a month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.