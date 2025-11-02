- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
35 (77.77%)
Убыточных трейдов:
10 (22.22%)
Лучший трейд:
8.38 USD
Худший трейд:
-4.71 USD
Общая прибыль:
86.94 USD (86 404 pips)
Общий убыток:
-26.39 USD (26 375 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
5.29%
Макс. загрузка депозита:
11.05%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.43
Длинных трейдов:
22 (48.89%)
Коротких трейдов:
23 (51.11%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-2.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.41 USD (3)
Прирост в месяц:
21.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.41 USD (7.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.44% (9.41 USD)
По эквити:
10.22% (10.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100Cash
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100Cash
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100Cash
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.38 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.91 USD
Макс. убыток в серии: -9.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 20% a month
Нет отзывов
