Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
37 (71.15%)
Убыточных трейдов:
15 (28.85%)
Лучший трейд:
230.80 USD
Худший трейд:
-39.87 USD
Общая прибыль:
2 308.46 USD (1 923 924 pips)
Общий убыток:
-191.04 USD (74 022 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (499.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
645.23 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
78.52%
Макс. загрузка депозита:
18.63%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
24.99
Длинных трейдов:
34 (65.38%)
Коротких трейдов:
18 (34.62%)
Профит фактор:
12.08
Мат. ожидание:
40.72 USD
Средняя прибыль:
62.39 USD
Средний убыток:
-12.74 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-48.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.47 USD (2)
Прирост в месяц:
243.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.43 USD
Максимальная:
84.72 USD (4.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.65% (84.72 USD)
По эквити:
40.05% (497.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|GBPJPYm
|8
|USDJPYm
|3
|EURJPYm
|2
|EURUSDm
|2
|BTCUSDm
|1
|EURAUDm
|1
|EURNZDm
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|2.2K
|GBPJPYm
|-72
|USDJPYm
|-7
|EURJPYm
|-27
|EURUSDm
|9
|BTCUSDm
|26
|EURAUDm
|13
|EURNZDm
|10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|1.6M
|GBPJPYm
|-9.7K
|USDJPYm
|182
|EURJPYm
|-4.3K
|EURUSDm
|893
|BTCUSDm
|259K
|EURAUDm
|974
|EURNZDm
|823
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +230.80 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +499.56 USD
Макс. убыток в серии: -48.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
