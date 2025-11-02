СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Morphin Funds
Neni Arwanda

Morphin Funds

Neni Arwanda
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 295%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
37 (71.15%)
Убыточных трейдов:
15 (28.85%)
Лучший трейд:
230.80 USD
Худший трейд:
-39.87 USD
Общая прибыль:
2 308.46 USD (1 923 924 pips)
Общий убыток:
-191.04 USD (74 022 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (499.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
645.23 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
78.52%
Макс. загрузка депозита:
18.63%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
24.99
Длинных трейдов:
34 (65.38%)
Коротких трейдов:
18 (34.62%)
Профит фактор:
12.08
Мат. ожидание:
40.72 USD
Средняя прибыль:
62.39 USD
Средний убыток:
-12.74 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-48.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.47 USD (2)
Прирост в месяц:
243.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.43 USD
Максимальная:
84.72 USD (4.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.65% (84.72 USD)
По эквити:
40.05% (497.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 34
GBPJPYm 8
USDJPYm 3
EURJPYm 2
EURUSDm 2
BTCUSDm 1
EURAUDm 1
EURNZDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 2.2K
GBPJPYm -72
USDJPYm -7
EURJPYm -27
EURUSDm 9
BTCUSDm 26
EURAUDm 13
EURNZDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 1.6M
GBPJPYm -9.7K
USDJPYm 182
EURJPYm -4.3K
EURUSDm 893
BTCUSDm 259K
EURAUDm 974
EURNZDm 823
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +230.80 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +499.56 USD
Макс. убыток в серии: -48.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.11 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 23:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 23:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
2025.11.28 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Share of trading days is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of trading days is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
