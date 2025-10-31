СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AiTraderB3
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -6%
XPMT5-PRD
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
25 (53.19%)
Убыточных трейдов:
22 (46.81%)
Лучший трейд:
238.00 BRL
Худший трейд:
-399.00 BRL
Общая прибыль:
1 015.00 BRL (422 pips)
Общий убыток:
-1 308.00 BRL (525 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (122.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
420.00 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
12.89%
Макс. загрузка депозита:
1.02%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
23 (48.94%)
Коротких трейдов:
24 (51.06%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-6.23 BRL
Средняя прибыль:
40.60 BRL
Средний убыток:
-59.45 BRL
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-741.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
-6.10%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
621.00 BRL
Максимальная:
760.00 BRL (14.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.67% (760.00 BRL)
По эквити:
7.62% (381.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
FLRY3 9
BBSE3 9
KLBN11 7
MULT3 5
TOTS3 4
B3SA3 3
TAEE11 3
EQTL3 3
BPAC11 2
ABEV3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
FLRY3 53
BBSE3 65
KLBN11 -20
MULT3 -214
TOTS3 -107
B3SA3 -59
TAEE11 11
EQTL3 24
BPAC11 -2
ABEV3 120
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
FLRY3 26
BBSE3 101
KLBN11 -24
MULT3 -145
TOTS3 -102
B3SA3 -18
TAEE11 21
EQTL3 -5
BPAC11 -3
ABEV3 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +238.00 BRL
Худший трейд: -399 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +122.00 BRL
Макс. убыток в серии: -59.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
0.25 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Mean Reverse AI 
Нет отзывов
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 21:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 21:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика