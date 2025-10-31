- Прирост
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
25 (53.19%)
Убыточных трейдов:
22 (46.81%)
Лучший трейд:
238.00 BRL
Худший трейд:
-399.00 BRL
Общая прибыль:
1 015.00 BRL (422 pips)
Общий убыток:
-1 308.00 BRL (525 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (122.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
420.00 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
12.89%
Макс. загрузка депозита:
1.02%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
23 (48.94%)
Коротких трейдов:
24 (51.06%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-6.23 BRL
Средняя прибыль:
40.60 BRL
Средний убыток:
-59.45 BRL
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-741.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
-6.10%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
621.00 BRL
Максимальная:
760.00 BRL (14.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.67% (760.00 BRL)
По эквити:
7.62% (381.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|FLRY3
|9
|BBSE3
|9
|KLBN11
|7
|MULT3
|5
|TOTS3
|4
|B3SA3
|3
|TAEE11
|3
|EQTL3
|3
|BPAC11
|2
|ABEV3
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|FLRY3
|53
|BBSE3
|65
|KLBN11
|-20
|MULT3
|-214
|TOTS3
|-107
|B3SA3
|-59
|TAEE11
|11
|EQTL3
|24
|BPAC11
|-2
|ABEV3
|120
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|FLRY3
|26
|BBSE3
|101
|KLBN11
|-24
|MULT3
|-145
|TOTS3
|-102
|B3SA3
|-18
|TAEE11
|21
|EQTL3
|-5
|BPAC11
|-3
|ABEV3
|46
Лучший трейд: +238.00 BRL
Худший трейд: -399 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +122.00 BRL
Макс. убыток в серии: -59.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
