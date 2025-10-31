- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 194
Прибыльных трейдов:
586 (49.07%)
Убыточных трейдов:
608 (50.92%)
Лучший трейд:
16 568.38 USD
Худший трейд:
-7 265.02 USD
Общая прибыль:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
Общий убыток:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (4 800.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
31 023.48 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
67.65%
Макс. загрузка депозита:
5.43%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
693 (58.04%)
Коротких трейдов:
501 (41.96%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
18.24 USD
Средняя прибыль:
323.59 USD
Средний убыток:
-276.07 USD
Макс. серия проигрышей:
89 (-1 185.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-23 075.93 USD (11)
Прирост в месяц:
3.98%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 675.19 USD
Максимальная:
37 522.16 USD (87.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.61% (1 065.15 USD)
По эквити:
20.30% (2 379.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1192
|archived
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|21K
|archived
|408
|XAUUSD
|352
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-6.4M
|archived
|0
|XAUUSD
|175
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16 568.38 USD
Худший трейд: -7 265 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4 800.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 185.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
