Сигналы / MetaTrader 4 / Anubis Robot
Murodillo Eshkuvvatov

Anubis Robot

Murodillo Eshkuvvatov
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 194
Прибыльных трейдов:
586 (49.07%)
Убыточных трейдов:
608 (50.92%)
Лучший трейд:
16 568.38 USD
Худший трейд:
-7 265.02 USD
Общая прибыль:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
Общий убыток:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (4 800.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
31 023.48 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
67.65%
Макс. загрузка депозита:
5.43%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
693 (58.04%)
Коротких трейдов:
501 (41.96%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
18.24 USD
Средняя прибыль:
323.59 USD
Средний убыток:
-276.07 USD
Макс. серия проигрышей:
89 (-1 185.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-23 075.93 USD (11)
Прирост в месяц:
3.98%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 675.19 USD
Максимальная:
37 522.16 USD (87.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.61% (1 065.15 USD)
По эквити:
20.30% (2 379.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1192
archived 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 21K
archived 408
XAUUSD 352
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -6.4M
archived 0
XAUUSD 175
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16 568.38 USD
Худший трейд: -7 265 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4 800.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 185.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
еще 123...
bitcoin robot Account 
Нет отзывов
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.