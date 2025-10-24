- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
338
Прибыльных трейдов:
228 (67.45%)
Убыточных трейдов:
110 (32.54%)
Лучший трейд:
1 177.74 USD
Худший трейд:
-616.20 USD
Общая прибыль:
18 058.38 USD (173 320 pips)
Общий убыток:
-11 735.61 USD (89 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (513.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 308.73 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.48%
Макс. загрузка депозита:
45.80%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
3.17
Длинных трейдов:
204 (60.36%)
Коротких трейдов:
134 (39.64%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
18.71 USD
Средняя прибыль:
79.20 USD
Средний убыток:
-106.69 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-483.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-885.84 USD (3)
Прирост в месяц:
122.57%
Годовой прогноз:
1 487.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
389.90 USD
Максимальная:
1 993.74 USD (41.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.83% (1 993.74 USD)
По эквити:
14.96% (507.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|GBPUSD
|57
|BTCUST
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.3K
|GBPUSD
|-184
|BTCUST
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|784
|BTCUST
|76K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 177.74 USD
Худший трейд: -616 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +513.16 USD
Макс. убыток в серии: -483.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
每次一单，每单带小止损！
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
600 USD в месяц
147%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
18
100%
338
67%
0%
1.53
18.71
USD
USD
59%
1:500