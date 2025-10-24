СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / VX ETH178FC
Meng Fan

VX ETH178FC

Meng Fan
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 600 USD в месяц
прирост с 2025 147%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
338
Прибыльных трейдов:
228 (67.45%)
Убыточных трейдов:
110 (32.54%)
Лучший трейд:
1 177.74 USD
Худший трейд:
-616.20 USD
Общая прибыль:
18 058.38 USD (173 320 pips)
Общий убыток:
-11 735.61 USD (89 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (513.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 308.73 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.48%
Макс. загрузка депозита:
45.80%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
3.17
Длинных трейдов:
204 (60.36%)
Коротких трейдов:
134 (39.64%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
18.71 USD
Средняя прибыль:
79.20 USD
Средний убыток:
-106.69 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-483.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-885.84 USD (3)
Прирост в месяц:
122.57%
Годовой прогноз:
1 487.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
389.90 USD
Максимальная:
1 993.74 USD (41.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.83% (1 993.74 USD)
По эквити:
14.96% (507.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 257
GBPUSD 57
BTCUST 24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.3K
GBPUSD -184
BTCUST 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD 784
BTCUST 76K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 177.74 USD
Худший трейд: -616 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +513.16 USD
Макс. убыток в серии: -483.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

每次一单，每单带小止损！
Нет отзывов
2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VX ETH178FC
600 USD в месяц
147%
0
0
USD
4.7K
USD
18
100%
338
67%
0%
1.53
18.71
USD
59%
1:500
Копировать

