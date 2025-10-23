- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 948
Прибыльных трейдов:
6 604 (73.80%)
Убыточных трейдов:
2 344 (26.20%)
Лучший трейд:
3 447.82 USD
Худший трейд:
-3 332.00 USD
Общая прибыль:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
Общий убыток:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (160.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 881.93 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
47.68%
Макс. загрузка депозита:
142.24%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
4 605 (51.46%)
Коротких трейдов:
4 343 (48.54%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
10.99 USD
Средний убыток:
-28.93 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-24 050.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-24 050.20 USD (24)
Прирост в месяц:
-86.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 510.99 USD
Максимальная:
24 077.51 USD (49.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.34% (24 050.20 USD)
По эквити:
86.19% (12 449.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8948
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|32K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 447.82 USD
Худший трейд: -3 332 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +160.54 USD
Макс. убыток в серии: -24 050.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-53%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
33
100%
8 948
73%
48%
1.07
0.53
USD
USD
87%
1:500