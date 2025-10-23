СигналыРазделы
Quang Duc Nguyen

Gold Vip Duc Nguyen

Quang Duc Nguyen
0 отзывов
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -53%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 948
Прибыльных трейдов:
6 604 (73.80%)
Убыточных трейдов:
2 344 (26.20%)
Лучший трейд:
3 447.82 USD
Худший трейд:
-3 332.00 USD
Общая прибыль:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
Общий убыток:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (160.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 881.93 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
47.68%
Макс. загрузка депозита:
142.24%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
4 605 (51.46%)
Коротких трейдов:
4 343 (48.54%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
10.99 USD
Средний убыток:
-28.93 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-24 050.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-24 050.20 USD (24)
Прирост в месяц:
-86.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 510.99 USD
Максимальная:
24 077.51 USD (49.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.34% (24 050.20 USD)
По эквити:
86.19% (12 449.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 8948
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P 32K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 447.82 USD
Худший трейд: -3 332 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +160.54 USD
Макс. убыток в серии: -24 050.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
