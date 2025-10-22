- Прирост
Всего трейдов:
755
Прибыльных трейдов:
501 (66.35%)
Убыточных трейдов:
254 (33.64%)
Лучший трейд:
42.75 USD
Худший трейд:
-36.32 USD
Общая прибыль:
1 827.20 USD (1 384 279 pips)
Общий убыток:
-1 529.23 USD (1 393 705 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (73.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.37 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
4.15%
Макс. загрузка депозита:
20.46%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
312 (41.32%)
Коротких трейдов:
443 (58.68%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
3.65 USD
Средний убыток:
-6.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-124.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.16 USD (6)
Прирост в месяц:
5.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
133.11 USD (11.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.23% (133.11 USD)
По эквити:
31.35% (371.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|755
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|298
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.75 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +73.37 USD
Макс. убыток в серии: -124.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Нет отзывов
