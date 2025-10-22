СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PR30 00001
Mingze Yang

PR30 00001

Mingze Yang
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 30%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
755
Прибыльных трейдов:
501 (66.35%)
Убыточных трейдов:
254 (33.64%)
Лучший трейд:
42.75 USD
Худший трейд:
-36.32 USD
Общая прибыль:
1 827.20 USD (1 384 279 pips)
Общий убыток:
-1 529.23 USD (1 393 705 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (73.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.37 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
4.15%
Макс. загрузка депозита:
20.46%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
312 (41.32%)
Коротких трейдов:
443 (58.68%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
3.65 USD
Средний убыток:
-6.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-124.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.16 USD (6)
Прирост в месяц:
5.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
133.11 USD (11.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.23% (133.11 USD)
По эквити:
31.35% (371.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 755
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 298
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -9.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.75 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +73.37 USD
Макс. убыток в серии: -124.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
еще 374...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 06:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 11:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PR30 00001
55 USD в месяц
30%
0
0
USD
1.3K
USD
10
0%
755
66%
4%
1.19
0.39
USD
31%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.