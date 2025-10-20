СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ngerok Speed
Maulana Rifai

Ngerok Speed

Maulana Rifai
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Exness-MT5Real28
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
10 (21.27%)
Убыточных трейдов:
37 (78.72%)
Лучший трейд:
18.85 USD
Худший трейд:
-5.01 USD
Общая прибыль:
78.48 USD (58 148 pips)
Общий убыток:
-73.77 USD (95 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (21.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
4.15%
Макс. загрузка депозита:
86.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
12 (25.53%)
Коротких трейдов:
35 (74.47%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
7.85 USD
Средний убыток:
-1.99 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-26.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.51 USD (11)
Прирост в месяц:
-6.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.62 USD
Максимальная:
28.27 USD (34.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.25% (28.27 USD)
По эквити:
9.30% (3.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 38
BTCUSDm 3
USDJPYm 3
GBPJPYm 2
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -5
BTCUSDm -5
USDJPYm 10
GBPJPYm 6
EURUSDm -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -4.7K
BTCUSDm -34K
USDJPYm 361
GBPJPYm 486
EURUSDm -36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.85 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +21.48 USD
Макс. убыток в серии: -26.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

My Trading Journey

Нет отзывов
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 08:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.10.20 04:01
Share of trading days is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ngerok Speed
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
34
USD
10
0%
47
21%
4%
1.06
0.10
USD
45%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.