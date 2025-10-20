- Прирост
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
10 (21.27%)
Убыточных трейдов:
37 (78.72%)
Лучший трейд:
18.85 USD
Худший трейд:
-5.01 USD
Общая прибыль:
78.48 USD (58 148 pips)
Общий убыток:
-73.77 USD (95 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (21.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
4.15%
Макс. загрузка депозита:
86.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
12 (25.53%)
Коротких трейдов:
35 (74.47%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
7.85 USD
Средний убыток:
-1.99 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-26.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.51 USD (11)
Прирост в месяц:
-6.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.62 USD
Максимальная:
28.27 USD (34.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.25% (28.27 USD)
По эквити:
9.30% (3.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|BTCUSDm
|3
|USDJPYm
|3
|GBPJPYm
|2
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-5
|BTCUSDm
|-5
|USDJPYm
|10
|GBPJPYm
|6
|EURUSDm
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-4.7K
|BTCUSDm
|-34K
|USDJPYm
|361
|GBPJPYm
|486
|EURUSDm
|-36
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.85 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +21.48 USD
Макс. убыток в серии: -26.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
My Trading Journey
Нет отзывов
