СигналыРазделы
Yeap Keat Wai

DAXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 5%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
22 (37.28%)
Убыточных трейдов:
37 (62.71%)
Лучший трейд:
23.90 USD
Худший трейд:
-13.17 USD
Общая прибыль:
265.09 USD (26 864 pips)
Общий убыток:
-244.16 USD (23 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (37.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.71 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
2.52%
Макс. загрузка депозита:
6.15%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
34 (57.63%)
Коротких трейдов:
25 (42.37%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
12.05 USD
Средний убыток:
-6.60 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-44.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.00 USD (6)
Прирост в месяц:
-14.75%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.68 USD
Максимальная:
53.66 USD (16.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.32% (53.66 USD)
По эквити:
3.34% (5.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.90 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +37.71 USD
Макс. убыток в серии: -44.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
Daxton Gold

Day trade and swing trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Нет отзывов
2025.12.15 14:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 14:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 13:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 10:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 08:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 08:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 08:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.