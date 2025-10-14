- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_g
|156
|EURUSD_i
|64
|XAGUSD_cl
|3
|USDJPY_i
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_g
|-748
|EURUSD_i
|40
|XAGUSD_cl
|-19
|USDJPY_i
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_g
|-518
|EURUSD_i
|1.4K
|XAGUSD_cl
|-251
|USDJPY_i
|-155
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Using a fully automated EA, it's built on achieving high profits by finding suitable volatility ranges, maximizing position size based on other indicator conditions, and risking a portion of the profit from the open position. Depending on favorable conditions, it opens an average of 2-15 trades per month. It only opens one trade at a time. The amount it risks per trade is 20%. With patience, it has the potential to grow from $1,000 to over $4 million in 22 months.
Telegram Channel :
Real time Copy Trade : https://my.lite-finance.org/tr/traders/info?id=3787193&uid=362231225
USD
USD
USD