Cevat Turk

CTFX2026 4Vol EA

Cevat Turk
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -73%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
115 (51.11%)
Убыточных трейдов:
110 (48.89%)
Лучший трейд:
729.82 USD
Худший трейд:
-632.74 USD
Общая прибыль:
5 105.86 USD (89 747 pips)
Общий убыток:
-5 834.05 USD (89 313 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (117.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 077.54 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
18.55%
Макс. загрузка депозита:
59.54%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
179 (79.56%)
Коротких трейдов:
46 (20.44%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-3.24 USD
Средняя прибыль:
44.40 USD
Средний убыток:
-53.04 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-38.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 033.50 USD (2)
Прирост в месяц:
-61.54%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
848.02 USD
Максимальная:
2 907.42 USD (113.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.16% (2 907.42 USD)
По эквити:
36.39% (71.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_g 156
EURUSD_i 64
XAGUSD_cl 3
USDJPY_i 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_g -748
EURUSD_i 40
XAGUSD_cl -19
USDJPY_i -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_g -518
EURUSD_i 1.4K
XAGUSD_cl -251
USDJPY_i -155
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +729.82 USD
Худший трейд: -633 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +117.76 USD
Макс. убыток в серии: -38.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Using a fully automated EA, it's built on achieving high profits by finding suitable volatility ranges, maximizing position size based on other indicator conditions, and risking a portion of the profit from the open position. Depending on favorable conditions, it opens an average of 2-15 trades per month. It only opens one trade at a time. The amount it risks per trade is 20%. With patience, it has the potential to grow from $1,000 to over $4 million in 22 months.


Telegram Channel : 

https://t.me/CTFX2026_VOL4_EA


Real time Copy Trade : https://my.lite-finance.org/tr/traders/info?id=3787193&uid=362231225


Нет отзывов
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 14:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 03:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 20:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 14:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 19:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 19:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 00:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
