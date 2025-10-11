- Прирост
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
44 (43.56%)
Убыточных трейдов:
57 (56.44%)
Лучший трейд:
159.62 USD
Худший трейд:
-115.13 USD
Общая прибыль:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
Общий убыток:
-1 062.51 USD (2 215 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (276.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
276.35 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
89.96%
Макс. загрузка депозита:
10.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
60 (59.41%)
Коротких трейдов:
41 (40.59%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
27.92 USD
Средний убыток:
-18.64 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-90.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.58 USD (6)
Прирост в месяц:
7.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
217.80 USD
Максимальная:
403.29 USD (18.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.12% (403.29 USD)
По эквити:
3.56% (70.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|36
|XAUUSD
|26
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|15
|GBPJPY
|6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|120
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|11
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|20K
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|106K
|GBPUSD
|489
|GBPJPY
|-39
Лучший трейд: +159.62 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +276.35 USD
Макс. убыток в серии: -90.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.50 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.15 × 1109
|
Exness-MT5Real5
|2.46 × 100
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 138
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 11
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 2
