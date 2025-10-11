СигналыРазделы
FibMaster
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster

Phinnustda Warrarungruengskul
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 8%
Tickmill-Live
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
44 (43.56%)
Убыточных трейдов:
57 (56.44%)
Лучший трейд:
159.62 USD
Худший трейд:
-115.13 USD
Общая прибыль:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
Общий убыток:
-1 062.51 USD (2 215 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (276.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
276.35 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
89.96%
Макс. загрузка депозита:
10.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
60 (59.41%)
Коротких трейдов:
41 (40.59%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
27.92 USD
Средний убыток:
-18.64 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-90.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.58 USD (6)
Прирост в месяц:
7.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
217.80 USD
Максимальная:
403.29 USD (18.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.12% (403.29 USD)
По эквити:
3.56% (70.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 36
XAUUSD 26
BTCUSD 18
GBPUSD 15
GBPJPY 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 120
XAUUSD 16
BTCUSD 11
GBPUSD 18
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 20K
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 106K
GBPUSD 489
GBPJPY -39
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +159.62 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +276.35 USD
Макс. убыток в серии: -90.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 4
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.67 × 3
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarketsEU-MT5-4
1.50 × 4
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.15 × 1109
Exness-MT5Real5
2.46 × 100
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 138
Aglobe-Live
3.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 11
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
FusionMarkets-Live
3.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
