Christophe Pa Trouillas

Squid GRID AI

Christophe Pa Trouillas
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 19%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
90 (89.10%)
Убыточных трейдов:
11 (10.89%)
Лучший трейд:
36.41 USD
Худший трейд:
-54.04 USD
Общая прибыль:
263.18 USD (14 915 pips)
Общий убыток:
-87.40 USD (3 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (36.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.01 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
60.57%
Макс. загрузка депозита:
97.87%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.09
Длинных трейдов:
49 (48.51%)
Коротких трейдов:
52 (51.49%)
Профит фактор:
3.01
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
2.92 USD
Средний убыток:
-7.95 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-56.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.80 USD (2)
Прирост в месяц:
6.03%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
56.80 USD (4.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.85% (56.80 USD)
По эквити:
24.24% (275.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 21
GBPNZD 20
AUDCAD 20
XAUUSD 15
USDCAD 14
EURUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 26
GBPNZD 38
AUDCAD 14
XAUUSD 96
USDCAD -13
EURUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 2.3K
GBPNZD 3.3K
AUDCAD 981
XAUUSD 4.8K
USDCAD 285
EURUSD 172
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.41 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.33 USD
Макс. убыток в серии: -56.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live
0.11 × 38
Exness-MT5Real3
0.50 × 2
Exness-MT5Real12
0.50 × 2
Exness-MT5Real7
0.50 × 2
VantageInternational-Live 10
0.78 × 45
FusionMarkets-Live
0.84 × 38
FxPro-MT5 Live02
0.88 × 58
RazeGlobalMarkets-Server
0.98 × 50
VantageInternational-Live 5
1.00 × 6
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.04 × 52
FPMarketsSC-Live
1.10 × 20
FundingTradersGroup-Server
1.29 × 24
BlueberryMarkets-Live
1.44 × 63
Bybit-Live
1.50 × 2
TitanFX-MT5-01
1.69 × 52
ICMarketsSC-MT5-2
1.74 × 371
TradeMaxGlobal-Live
2.01 × 141
ForexTimeFXTM-Live01
2.20 × 5
Coinexx-Live
2.25 × 12
Darwinex-Live
2.32 × 59
RoboForex-ECN
2.43 × 2488
Exness-MT5Real15
2.50 × 2
DooTechnology-Live
2.53 × 34
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 19
ICMarketsEU-MT5-5
2.73 × 230
еще 76...
Generate controlled returns with a Grok AI-assisted, risk-diversified multi-asset GRID EA.

SQUID GRID AI is a sophisticated grid-based system capitalizing on mean reversion opportunities across 6 uncorrelated instruments, optimizing portfolio weight to maximize profits while managing risk with AI-driven market monitoring.

After purchase, to get the API key and the User Manual, 1. post a comment asking for them 2. mail me directly (mail findable in the dedicated group - see below).

[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]


Why choose this EA?

Multi-asset diversification

  • Trades 6 uncorrelated instruments: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Optimized weight allocation to maximize profitability
  • Advanced structural risk-management at core

Sophisticated grid strategy

  • Capitalizes on mean reversion opportunities
  • Identifies overbought and oversold conditions for optimal entry
  • Adds positions during price retracements to enhance profitability
  • Important: No martingale strategy employed

AI Risk Management

  • Integrated with Grok4 AI for real-time market monitoring
  • Analyzes daily macroeconomic conditions and market volatility
  • Automatically closes positions or blocks trades during abnormal market events

Advanced grid money management

  • Customizable profit withdrawal thresholds based on risk tolerance
  • Configurable Max Tolerable Drawdown and lot size settings
  • Regular profit withdrawal recommendations (after 10-30% returns)

Trustworthy performance approach

  • Continuous monitoring essential for dynamic market alignment
  • Backtests aligning with Live result monitoring risk management protocols for grid strategy limitations

Proximate and constant support

  • Whatever your expertise, we are backing you to immediately go to market with our EA

Prop Firm Support

Before purchasing, verify your Prop Firm rules and challenge limitations, which could include:

  • Grid trading strategies
  • Simultaneous trades across multiple assets
  • Trading during high volatility periods
  • Hedging positions
  • ...

Backtest & Setup Guide

  • EA launching asset and Time frame: EURUSD | M5
  • Traded assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Timeframes: M5-H1 depending on asset volatility characteristics
  • Backtest History: ICMarkets has limited CAD pairs history until 2025 so the backtests have been made on EasyForex
  • Tested period: 2020 – 2025, OHLC
  • Minimum / Recommended deposit: $500 / $2000

Risk Warning

  • Be aware of the risks before purchasing this Expert Advisor
  • Grid strategies can lead to substantial drawdowns during prolonged adverse market movements
  • Past performance is not a guarantee of future profitability
  • No trading system can win 100% of the time
  • Careful risk management and regular profit withdrawal essential
  • Test the EA in demo account before live trading
  • Check our post How not to be fooled when you buy an algo


Нет отзывов
