- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
90 (89.10%)
Убыточных трейдов:
11 (10.89%)
Лучший трейд:
36.41 USD
Худший трейд:
-54.04 USD
Общая прибыль:
263.18 USD (14 915 pips)
Общий убыток:
-87.40 USD (3 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (36.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.01 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
60.57%
Макс. загрузка депозита:
97.87%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.09
Длинных трейдов:
49 (48.51%)
Коротких трейдов:
52 (51.49%)
Профит фактор:
3.01
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
2.92 USD
Средний убыток:
-7.95 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-56.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.80 USD (2)
Прирост в месяц:
6.03%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
56.80 USD (4.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.85% (56.80 USD)
По эквити:
24.24% (275.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|21
|GBPNZD
|20
|AUDCAD
|20
|XAUUSD
|15
|USDCAD
|14
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|26
|GBPNZD
|38
|AUDCAD
|14
|XAUUSD
|96
|USDCAD
|-13
|EURUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|2.3K
|GBPNZD
|3.3K
|AUDCAD
|981
|XAUUSD
|4.8K
|USDCAD
|285
|EURUSD
|172
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.41 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.33 USD
Макс. убыток в серии: -56.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live
|0.11 × 38
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.78 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.84 × 38
|
FxPro-MT5 Live02
|0.88 × 58
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.98 × 50
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 6
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.04 × 52
|
FPMarketsSC-Live
|1.10 × 20
|
FundingTradersGroup-Server
|1.29 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|1.44 × 63
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|1.69 × 52
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.74 × 371
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.01 × 141
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.20 × 5
|
Coinexx-Live
|2.25 × 12
|
Darwinex-Live
|2.32 × 59
|
RoboForex-ECN
|2.43 × 2488
|
Exness-MT5Real15
|2.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|2.53 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|2.63 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.73 × 230
еще 76...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Generate controlled returns with a Grok AI-assisted, risk-diversified multi-asset GRID EA.
SQUID GRID AI is a sophisticated grid-based system capitalizing on mean reversion opportunities across 6 uncorrelated instruments, optimizing portfolio weight to maximize profits while managing risk with AI-driven market monitoring.
After purchase, to get the API key and the User Manual, 1. post a comment asking for them 2. mail me directly (mail findable in the dedicated group - see below).
[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]
Why choose this EA?
Multi-asset diversification
- Trades 6 uncorrelated instruments: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Optimized weight allocation to maximize profitability
- Advanced structural risk-management at core
Sophisticated grid strategy
- Capitalizes on mean reversion opportunities
- Identifies overbought and oversold conditions for optimal entry
- Adds positions during price retracements to enhance profitability
- Important: No martingale strategy employed
AI Risk Management
- Integrated with Grok4 AI for real-time market monitoring
- Analyzes daily macroeconomic conditions and market volatility
- Automatically closes positions or blocks trades during abnormal market events
Advanced grid money management
- Customizable profit withdrawal thresholds based on risk tolerance
- Configurable Max Tolerable Drawdown and lot size settings
- Regular profit withdrawal recommendations (after 10-30% returns)
Trustworthy performance approach
- Continuous monitoring essential for dynamic market alignment
- Backtests aligning with Live result monitoring risk management protocols for grid strategy limitations
Proximate and constant support
- Whatever your expertise, we are backing you to immediately go to market with our EA
Prop Firm Support
Before purchasing, verify your Prop Firm rules and challenge limitations, which could include:
- Grid trading strategies
- Simultaneous trades across multiple assets
- Trading during high volatility periods
- Hedging positions
- ...
Backtest & Setup Guide
- EA launching asset and Time frame: EURUSD | M5
- Traded assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Timeframes: M5-H1 depending on asset volatility characteristics
- Backtest History: ICMarkets has limited CAD pairs history until 2025 so the backtests have been made on EasyForex
- Tested period: 2020 – 2025, OHLC
- Minimum / Recommended deposit: $500 / $2000
Risk Warning
- Be aware of the risks before purchasing this Expert Advisor
- Grid strategies can lead to substantial drawdowns during prolonged adverse market movements
- Past performance is not a guarantee of future profitability
- No trading system can win 100% of the time
- Careful risk management and regular profit withdrawal essential
- Test the EA in demo account before live trading
- Check our post How not to be fooled when you buy an algo
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
98%
101
89%
61%
3.01
1.74
USD
USD
24%
1:30