Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-5 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 2 RoboForex-Pro-4 0.88 × 51 RoboForex-Pro-6 2.68 × 424 VantageInternational-Live 22 4.00 × 651 OctaFX-Real7 4.70 × 1722 FusionMarkets-Live 2 7.51 × 815