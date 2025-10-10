СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PIF Calm Harbor
Igor Gots

PIF Calm Harbor

Igor Gots
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 55%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
92 (73.60%)
Убыточных трейдов:
33 (26.40%)
Лучший трейд:
36.32 USD
Худший трейд:
-46.97 USD
Общая прибыль:
661.05 USD (26 931 pips)
Общий убыток:
-530.99 USD (11 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (48.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.60 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
1.49%
Макс. загрузка депозита:
30.26%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
80 (64.00%)
Коротких трейдов:
45 (36.00%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
7.19 USD
Средний убыток:
-16.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-35.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.00 USD (2)
Прирост в месяц:
14.65%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
106.87 USD (39.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.50% (51.83 USD)
По эквити:
6.63% (16.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 97
.JP225Cash 17
USDJPY 8
XAGUSD 2
WTI 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 174
.JP225Cash 68
USDJPY -64
XAGUSD -53
WTI 5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.1K
.JP225Cash 11K
USDJPY -891
XAGUSD -528
WTI 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.32 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +48.36 USD
Макс. убыток в серии: -35.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1722
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Pension Investment Fund Calm Harbor

Автоматическая торговля. Нет сеток, мартингейля. 

Есть Тейк Профит и Стоп Лосс. 

Минимальний депозит 100 USD

Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 13:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
