- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
92 (73.60%)
Убыточных трейдов:
33 (26.40%)
Лучший трейд:
36.32 USD
Худший трейд:
-46.97 USD
Общая прибыль:
661.05 USD (26 931 pips)
Общий убыток:
-530.99 USD (11 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (48.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.60 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
1.49%
Макс. загрузка депозита:
30.26%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
80 (64.00%)
Коротких трейдов:
45 (36.00%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
7.19 USD
Средний убыток:
-16.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-35.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.00 USD (2)
Прирост в месяц:
14.65%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
106.87 USD (39.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.50% (51.83 USD)
По эквити:
6.63% (16.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|.JP225Cash
|17
|USDJPY
|8
|XAGUSD
|2
|WTI
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|174
|.JP225Cash
|68
|USDJPY
|-64
|XAGUSD
|-53
|WTI
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.1K
|.JP225Cash
|11K
|USDJPY
|-891
|XAGUSD
|-528
|WTI
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.32 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +48.36 USD
Макс. убыток в серии: -35.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1722
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Pension Investment Fund Calm Harbor
Автоматическая торговля. Нет сеток, мартингейля.
Есть Тейк Профит и Стоп Лосс.
Минимальний депозит 100 USD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
55%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
98%
125
73%
1%
1.24
1.04
USD
USD
19%
1:500