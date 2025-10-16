СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lee33
Hamdan Najib Al Rifqi

Lee33

Hamdan Najib Al Rifqi
0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
92 (58.22%)
Убыточных трейдов:
66 (41.77%)
Лучший трейд:
129.80 USD
Худший трейд:
-106.42 USD
Общая прибыль:
4 568.44 USD (243 092 pips)
Общий убыток:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (476.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
919.98 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
74.65%
Макс. загрузка депозита:
23.85%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
128 (81.01%)
Коротких трейдов:
30 (18.99%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
5.35 USD
Средняя прибыль:
49.66 USD
Средний убыток:
-56.41 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-604.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-604.19 USD (9)
Прирост в месяц:
-26.87%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.72 USD
Максимальная:
1 395.46 USD (58.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.25% (1 395.46 USD)
По эквити:
18.43% (184.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 148
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 899
AUDJPY 67
EURJPY -8
GBPJPY -100
CHFJPY 93
USDJPY -98
CADJPY -99
NZDJPY 94
NQ100.R -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 59K
AUDJPY 0
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
NQ100.R -725
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +129.80 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +476.11 USD
Макс. убыток в серии: -604.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
