- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
92 (58.22%)
Убыточных трейдов:
66 (41.77%)
Лучший трейд:
129.80 USD
Худший трейд:
-106.42 USD
Общая прибыль:
4 568.44 USD (243 092 pips)
Общий убыток:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (476.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
919.98 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
74.65%
Макс. загрузка депозита:
23.85%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
128 (81.01%)
Коротких трейдов:
30 (18.99%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
5.35 USD
Средняя прибыль:
49.66 USD
Средний убыток:
-56.41 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-604.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-604.19 USD (9)
Прирост в месяц:
-26.87%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.72 USD
Максимальная:
1 395.46 USD (58.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.25% (1 395.46 USD)
По эквити:
18.43% (184.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|899
|AUDJPY
|67
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-100
|CHFJPY
|93
|USDJPY
|-98
|CADJPY
|-99
|NZDJPY
|94
|NQ100.R
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|59K
|AUDJPY
|0
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|NQ100.R
|-725
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +129.80 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +476.11 USD
Макс. убыток в серии: -604.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
