- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
324
Прибыльных трейдов:
238 (73.45%)
Убыточных трейдов:
86 (26.54%)
Лучший трейд:
131.97 USD
Худший трейд:
-767.62 USD
Общая прибыль:
3 165.30 USD (2 032 540 pips)
Общий убыток:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (546.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
546.96 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
94.96%
Макс. загрузка депозита:
112.83%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
186 (57.41%)
Коротких трейдов:
138 (42.59%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.97 USD
Средняя прибыль:
13.30 USD
Средний убыток:
-29.37 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 102.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 102.88 USD (4)
Прирост в месяц:
-86.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 240.00 USD (48.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.39% (1 240.00 USD)
По эквити:
97.88% (1 217.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|3
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-17
|EURUSD
|5
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|82K
|BTCUSD
|-54K
|EURUSD
|130
|USDJPY
|274
|USDCHF
|48
|GBPUSD
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +131.97 USD
Худший трейд: -768 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +546.96 USD
Макс. убыток в серии: -1 102.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 168
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 192
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.08 × 83
|
Alpari-MT5
|1.10 × 115
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 1599
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
еще 56...
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.
