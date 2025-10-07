СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldLegends
Marcos Alves De Castro

GoldLegends

Marcos Alves De Castro
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -65%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
324
Прибыльных трейдов:
238 (73.45%)
Убыточных трейдов:
86 (26.54%)
Лучший трейд:
131.97 USD
Худший трейд:
-767.62 USD
Общая прибыль:
3 165.30 USD (2 032 540 pips)
Общий убыток:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (546.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
546.96 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
94.96%
Макс. загрузка депозита:
112.83%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
186 (57.41%)
Коротких трейдов:
138 (42.59%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.97 USD
Средняя прибыль:
13.30 USD
Средний убыток:
-29.37 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 102.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 102.88 USD (4)
Прирост в месяц:
-86.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 240.00 USD (48.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.39% (1 240.00 USD)
По эквити:
97.88% (1 217.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 284
BTCUSD 28
EURUSD 3
USDJPY 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -17
EURUSD 5
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 82K
BTCUSD -54K
EURUSD 130
USDJPY 274
USDCHF 48
GBPUSD -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +131.97 USD
Худший трейд: -768 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +546.96 USD
Макс. убыток в серии: -1 102.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 168
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.08 × 83
Alpari-MT5
1.10 × 115
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
еще 56...
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.

Нет отзывов
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 21:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 20:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
