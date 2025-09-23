- Прирост
Всего трейдов:
136
Прибыльных трейдов:
119 (87.50%)
Убыточных трейдов:
17 (12.50%)
Лучший трейд:
1.05 USD
Худший трейд:
-0.60 USD
Общая прибыль:
28.76 USD (3 776 pips)
Общий убыток:
-3.56 USD (301 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (6.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.58 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.80
Торговая активность:
4.11%
Макс. загрузка депозита:
13.70%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
20.00
Длинных трейдов:
86 (63.24%)
Коротких трейдов:
50 (36.76%)
Профит фактор:
8.08
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.24 USD
Средний убыток:
-0.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.26 USD (4)
Прирост в месяц:
4.16%
Годовой прогноз:
50.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.26 USD (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.32% (1.26 USD)
По эквити:
7.01% (6.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|30
|USDCHF
|25
|GBPUSD
|22
|EURAUD
|21
|AUDUSD
|20
|EURUSD
|9
|EURCHF
|6
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|4
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|2
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|0
|CADCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|760
|USDCHF
|531
|GBPUSD
|503
|EURAUD
|697
|AUDUSD
|730
|EURUSD
|269
|EURCHF
|73
|AUDCAD
|10
|CADCHF
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.05 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6.58 USD
Макс. убыток в серии: -1.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 457
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 10
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.56 × 460
|
ICMarkets-Live07
|0.60 × 1290
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.83 × 521
|
Tickmill-Live02
|0.83 × 3633
|
Tickmill-Live
|0.83 × 2375
|
ICMarkets-Live18
|0.85 × 155
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 24
|
Tickmill-Live08
|0.88 × 40
|
Tickmill-Live10
|0.90 × 42
using scalper that work at night using on tickmil broker.
no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.
