Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
136
Прибыльных трейдов:
119 (87.50%)
Убыточных трейдов:
17 (12.50%)
Лучший трейд:
1.05 USD
Худший трейд:
-0.60 USD
Общая прибыль:
28.76 USD (3 776 pips)
Общий убыток:
-3.56 USD (301 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (6.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.58 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.80
Торговая активность:
4.11%
Макс. загрузка депозита:
13.70%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
20.00
Длинных трейдов:
86 (63.24%)
Коротких трейдов:
50 (36.76%)
Профит фактор:
8.08
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.24 USD
Средний убыток:
-0.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.26 USD (4)
Прирост в месяц:
4.16%
Годовой прогноз:
50.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.26 USD (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.32% (1.26 USD)
По эквити:
7.01% (6.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 30
USDCHF 25
GBPUSD 22
EURAUD 21
AUDUSD 20
EURUSD 9
EURCHF 6
AUDCAD 2
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 4
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 6
EURUSD 2
EURCHF 1
AUDCAD 0
CADCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 760
USDCHF 531
GBPUSD 503
EURAUD 697
AUDUSD 730
EURUSD 269
EURCHF 73
AUDCAD 10
CADCHF 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.05 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6.58 USD
Макс. убыток в серии: -1.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 457
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.60 × 1290
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.83 × 521
Tickmill-Live02
0.83 × 3633
Tickmill-Live
0.83 × 2375
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
Tickmill-Live08
0.88 × 40
Tickmill-Live10
0.90 × 42
еще 82...
using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


Нет отзывов
2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NSPRO
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
101
USD
24
100%
136
87%
4%
8.07
0.19
USD
7%
1:500
