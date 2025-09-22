- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
55 (63.95%)
Убыточных трейдов:
31 (36.05%)
Лучший трейд:
214.63 USD
Худший трейд:
-59.03 USD
Общая прибыль:
1 365.90 USD (59 744 pips)
Общий убыток:
-545.25 USD (23 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (394.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
394.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.45%
Макс. загрузка депозита:
7.14%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
5.83
Длинных трейдов:
81 (94.19%)
Коротких трейдов:
5 (5.81%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
9.54 USD
Средняя прибыль:
24.83 USD
Средний убыток:
-17.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-77.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.31 USD (3)
Прирост в месяц:
32.73%
Годовой прогноз:
397.17%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
140.87 USD
Максимальная:
140.87 USD (28.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.12% (140.62 USD)
По эквити:
6.10% (60.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|821
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +214.63 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +394.01 USD
Макс. убыток в серии: -77.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29472
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 92...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
164%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
68
95%
86
63%
0%
2.50
9.54
USD
USD
28%
1:500