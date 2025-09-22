СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Different gold strategies 1
Nauris Zukas

Different gold strategies 1

Nauris Zukas
0 отзывов
Надежность
68 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 164%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
55 (63.95%)
Убыточных трейдов:
31 (36.05%)
Лучший трейд:
214.63 USD
Худший трейд:
-59.03 USD
Общая прибыль:
1 365.90 USD (59 744 pips)
Общий убыток:
-545.25 USD (23 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (394.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
394.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.45%
Макс. загрузка депозита:
7.14%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
5.83
Длинных трейдов:
81 (94.19%)
Коротких трейдов:
5 (5.81%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
9.54 USD
Средняя прибыль:
24.83 USD
Средний убыток:
-17.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-77.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.31 USD (3)
Прирост в месяц:
32.73%
Годовой прогноз:
397.17%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
140.87 USD
Максимальная:
140.87 USD (28.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.12% (140.62 USD)
По эквити:
6.10% (60.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 821
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +214.63 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +394.01 USD
Макс. убыток в серии: -77.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29472
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
2025.12.18 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.69% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Different gold strategies 1
30 USD в месяц
164%
0
0
USD
1.3K
USD
68
95%
86
63%
0%
2.50
9.54
USD
28%
1:500
