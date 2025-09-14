СигналыРазделы
Yong Lian Ning

My5108

Yong Lian Ning
0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 565%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36 158
Прибыльных трейдов:
23 760 (65.71%)
Убыточных трейдов:
12 398 (34.29%)
Лучший трейд:
4 539.09 USD
Худший трейд:
-7 495.92 USD
Общая прибыль:
726 324.89 USD (8 516 295 pips)
Общий убыток:
-547 322.74 USD (8 258 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (353.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 990.53 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
87.53%
Макс. загрузка депозита:
2.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
870
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.11
Длинных трейдов:
16 521 (45.69%)
Коротких трейдов:
19 637 (54.31%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
4.95 USD
Средняя прибыль:
30.57 USD
Средний убыток:
-44.15 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 910.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 883.47 USD (4)
Прирост в месяц:
6.86%
Годовой прогноз:
83.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 030.22 USD
Максимальная:
19 647.07 USD (35.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.33% (19 647.07 USD)
По эквити:
8.11% (10 242.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36158
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 179K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 260K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 539.09 USD
Худший трейд: -7 496 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +353.90 USD
Макс. убыток в серии: -1 910.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

多策略对哦 
Нет отзывов
2025.09.14 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
