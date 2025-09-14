- Прирост
Всего трейдов:
36 158
Прибыльных трейдов:
23 760 (65.71%)
Убыточных трейдов:
12 398 (34.29%)
Лучший трейд:
4 539.09 USD
Худший трейд:
-7 495.92 USD
Общая прибыль:
726 324.89 USD (8 516 295 pips)
Общий убыток:
-547 322.74 USD (8 258 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (353.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 990.53 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
87.53%
Макс. загрузка депозита:
2.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
870
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.11
Длинных трейдов:
16 521 (45.69%)
Коротких трейдов:
19 637 (54.31%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
4.95 USD
Средняя прибыль:
30.57 USD
Средний убыток:
-44.15 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 910.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 883.47 USD (4)
Прирост в месяц:
6.86%
Годовой прогноз:
83.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 030.22 USD
Максимальная:
19 647.07 USD (35.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.33% (19 647.07 USD)
По эквити:
8.11% (10 242.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36158
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|179K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|260K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +4 539.09 USD
Худший трейд: -7 496 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +353.90 USD
Макс. убыток в серии: -1 910.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
多策略对哦
