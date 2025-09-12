СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CorAiFx q9
Jiri Balcar

CorAiFx q9

Jiri Balcar
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 13%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
35 (53.84%)
Убыточных трейдов:
30 (46.15%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
-3.35 USD
Общая прибыль:
38.77 USD (9 684 pips)
Общий убыток:
-25.75 USD (6 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (4.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.10%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
32 (49.23%)
Коротких трейдов:
33 (50.77%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
1.11 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-5.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.86 USD (4)
Прирост в месяц:
6.73%
Годовой прогноз:
81.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.73 USD
Максимальная:
11.08 USD (10.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.52% (10.96 USD)
По эквити:
3.37% (3.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.15 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.27 USD
Макс. убыток в серии: -5.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Trading.comMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.


Нет отзывов
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
