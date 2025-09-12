- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
35 (53.84%)
Убыточных трейдов:
30 (46.15%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
-3.35 USD
Общая прибыль:
38.77 USD (9 684 pips)
Общий убыток:
-25.75 USD (6 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (4.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.10%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
32 (49.23%)
Коротких трейдов:
33 (50.77%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
1.11 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-5.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.86 USD (4)
Прирост в месяц:
6.73%
Годовой прогноз:
81.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.73 USD
Максимальная:
11.08 USD (10.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.52% (10.96 USD)
По эквити:
3.37% (3.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.15 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.27 USD
Макс. убыток в серии: -5.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Trading.comMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
15
100%
65
53%
100%
1.50
0.20
USD
USD
11%
1:1