СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GH1FX Signal
Danilo Ghilardi

GH1FX Signal

Danilo Ghilardi
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
60 (77.92%)
Убыточных трейдов:
17 (22.08%)
Лучший трейд:
19.63 USD
Худший трейд:
-10.87 USD
Общая прибыль:
168.93 USD (15 361 pips)
Общий убыток:
-54.92 USD (5 131 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (35.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.77 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
55.59%
Макс. загрузка депозита:
10.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.41
Длинных трейдов:
46 (59.74%)
Коротких трейдов:
31 (40.26%)
Профит фактор:
3.08
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
2.82 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.35 USD (2)
Прирост в месяц:
5.96%
Годовой прогноз:
72.33%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.90 USD
Максимальная:
15.38 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.69% (5.38 USD)
По эквити:
16.67% (51.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 42
AUDCAD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 53
AUDCAD 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 5K
AUDCAD 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.63 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.92 USD
Макс. убыток в серии: -15.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboForex-ECN
1.04 × 815
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 430
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 244
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.33 × 80
Opogroup-Server1
2.39 × 41
ICMarketsSC-MT5-2
2.48 × 2017
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
еще 79...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика


Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.25 03:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 07:48
Share of trading days is too low
2025.09.19 07:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GH1FX Signal
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
115
USD
13
96%
77
77%
56%
3.07
1.48
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.