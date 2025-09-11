- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
60 (77.92%)
Убыточных трейдов:
17 (22.08%)
Лучший трейд:
19.63 USD
Худший трейд:
-10.87 USD
Общая прибыль:
168.93 USD (15 361 pips)
Общий убыток:
-54.92 USD (5 131 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (35.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.77 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
55.59%
Макс. загрузка депозита:
10.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.41
Длинных трейдов:
46 (59.74%)
Коротких трейдов:
31 (40.26%)
Профит фактор:
3.08
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
2.82 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.35 USD (2)
Прирост в месяц:
5.96%
Годовой прогноз:
72.33%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.90 USD
Максимальная:
15.38 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.69% (5.38 USD)
По эквити:
16.67% (51.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|42
|AUDCAD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|5K
|AUDCAD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.63 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.92 USD
Макс. убыток в серии: -15.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 815
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 430
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.33 × 80
|
Opogroup-Server1
|2.39 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.48 × 2017
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
еще 79...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
13
96%
77
77%
56%
3.07
1.48
USD
USD
17%
1:500