Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN2 0.30 × 57 LMAXNZ2-LIVE 0.72 × 18 FBS-Real-7 1.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 1.90 × 10 Exness-Real 2.84 × 61 ICMarketsSC-Live23 8.00 × 2