Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
122 (58.09%)
Убыточных трейдов:
88 (41.90%)
Лучший трейд:
30.28 USD
Худший трейд:
-17.86 USD
Общая прибыль:
665.85 USD (34 261 pips)
Общий убыток:
-360.10 USD (22 648 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (62.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
91.64%
Макс. загрузка депозита:
48.53%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.37
Длинных трейдов:
103 (49.05%)
Коротких трейдов:
107 (50.95%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.46 USD
Средняя прибыль:
5.46 USD
Средний убыток:
-4.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-65.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.75 USD (5)
Прирост в месяц:
0.24%
Годовой прогноз:
2.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
69.95 USD (12.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.07% (69.95 USD)
По эквити:
61.93% (234.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|122
|EURCHF
|88
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|361
|EURCHF
|-55
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|14K
|EURCHF
|-2.4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.28 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +62.84 USD
Макс. убыток в серии: -65.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025！Deposit 200U, withdraw 200U！
