Quan Hui Guo

HedGinG UFEF B

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 176%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
122 (58.09%)
Убыточных трейдов:
88 (41.90%)
Лучший трейд:
30.28 USD
Худший трейд:
-17.86 USD
Общая прибыль:
665.85 USD (34 261 pips)
Общий убыток:
-360.10 USD (22 648 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (62.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
91.64%
Макс. загрузка депозита:
48.53%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.37
Длинных трейдов:
103 (49.05%)
Коротких трейдов:
107 (50.95%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.46 USD
Средняя прибыль:
5.46 USD
Средний убыток:
-4.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-65.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.75 USD (5)
Прирост в месяц:
0.24%
Годовой прогноз:
2.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
69.95 USD (12.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.07% (69.95 USD)
По эквити:
61.93% (234.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 122
EURCHF 88
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 361
EURCHF -55
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 14K
EURCHF -2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.28 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +62.84 USD
Макс. убыток в серии: -65.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.30 × 57
LMAXNZ2-LIVE
0.72 × 18
FBS-Real-7
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.90 × 10
Exness-Real
2.84 × 61
ICMarketsSC-Live23
8.00 × 2
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！

This account was created on July 29, 2025！Deposit 200U, withdraw 200U！


Нет отзывов
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 13:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
