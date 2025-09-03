СигналыРазделы
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA Gold No Loss EA

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 11%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
384
Прибыльных трейдов:
380 (98.95%)
Убыточных трейдов:
4 (1.04%)
Лучший трейд:
80.01 USD
Худший трейд:
-36.42 USD
Общая прибыль:
3 452.81 USD (364 782 pips)
Общий убыток:
-120.35 USD (4 111 pips)
Макс. серия выигрышей:
380 (3 452.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 452.81 USD (380)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.28%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
27.69
Длинных трейдов:
384 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
28.69
Мат. ожидание:
8.68 USD
Средняя прибыль:
9.09 USD
Средний убыток:
-30.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-120.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.35 USD (4)
Прирост в месяц:
0.42%
Годовой прогноз:
5.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
120.35 USD (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.36% (120.35 USD)
По эквити:
9.77% (3 223.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 369K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.01 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 380
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 452.81 USD
Макс. убыток в серии: -120.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.


Product Link : Link 

Нет отзывов
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
