Всего трейдов:
384
Прибыльных трейдов:
380 (98.95%)
Убыточных трейдов:
4 (1.04%)
Лучший трейд:
80.01 USD
Худший трейд:
-36.42 USD
Общая прибыль:
3 452.81 USD (364 782 pips)
Общий убыток:
-120.35 USD (4 111 pips)
Макс. серия выигрышей:
380 (3 452.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 452.81 USD (380)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.28%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
27.69
Длинных трейдов:
384 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
28.69
Мат. ожидание:
8.68 USD
Средняя прибыль:
9.09 USD
Средний убыток:
-30.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-120.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.35 USD (4)
Прирост в месяц:
0.42%
Годовой прогноз:
5.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
120.35 USD (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.36% (120.35 USD)
По эквити:
9.77% (3 223.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|369K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.01 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 380
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 452.81 USD
Макс. убыток в серии: -120.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.
Product Link : Link
