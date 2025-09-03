СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TC Investment Safeway
Po Yuan Chen

TC Investment Safeway

Po Yuan Chen
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 5%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 539
Прибыльных трейдов:
1 056 (68.61%)
Убыточных трейдов:
483 (31.38%)
Лучший трейд:
122.90 USD
Худший трейд:
-291.52 USD
Общая прибыль:
7 695.61 USD (501 306 pips)
Общий убыток:
-6 302.26 USD (205 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (83.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.64 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
82.22%
Макс. загрузка депозита:
2.63%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
992 (64.46%)
Коротких трейдов:
547 (35.54%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
7.29 USD
Средний убыток:
-13.05 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-154.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-292.44 USD (6)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.78%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209.96 USD
Максимальная:
681.14 USD (22.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.66% (245.04 USD)
По эквити:
10.36% (1 997.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 573
GBPUSD+ 389
XAUUSD+ 311
NZDCAD+ 104
DJ30.r 21
EURJPY+ 19
GER40.r 15
EURAUD+ 15
GBPCAD+ 14
EURUSD+ 13
AUDUSD+ 12
GBPNZD+ 10
GBPAUD+ 9
USDJPY+ 8
EURGBP+ 8
GBPCHF+ 5
AUDJPY+ 3
CADJPY+ 2
USDCAD+ 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 224
GBPUSD+ -15
XAUUSD+ -264
NZDCAD+ 521
DJ30.r -51
EURJPY+ 74
GER40.r -41
EURAUD+ 122
GBPCAD+ 269
EURUSD+ 59
AUDUSD+ 227
GBPNZD+ -72
GBPAUD+ 138
USDJPY+ 82
EURGBP+ 41
GBPCHF+ 76
AUDJPY+ 56
CADJPY+ 22
USDCAD+ 23
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 951
GBPUSD+ -5.3K
XAUUSD+ 580
NZDCAD+ 5.2K
DJ30.r -20K
EURJPY+ 2.4K
GER40.r -6.3K
EURAUD+ 1.6K
GBPCAD+ 2.5K
EURUSD+ 1.1K
AUDUSD+ 1.5K
GBPNZD+ 1.3K
GBPAUD+ 1.7K
USDJPY+ 1.5K
EURGBP+ 623
GBPCHF+ 616
AUDJPY+ 732
CADJPY+ 256
USDCAD+ 215
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.90 USD
Худший трейд: -292 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +83.68 USD
Макс. убыток в серии: -154.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.13 02:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
