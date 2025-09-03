- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 539
Прибыльных трейдов:
1 056 (68.61%)
Убыточных трейдов:
483 (31.38%)
Лучший трейд:
122.90 USD
Худший трейд:
-291.52 USD
Общая прибыль:
7 695.61 USD (501 306 pips)
Общий убыток:
-6 302.26 USD (205 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (83.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.64 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
82.22%
Макс. загрузка депозита:
2.63%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
992 (64.46%)
Коротких трейдов:
547 (35.54%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
7.29 USD
Средний убыток:
-13.05 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-154.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-292.44 USD (6)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.78%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209.96 USD
Максимальная:
681.14 USD (22.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.66% (245.04 USD)
По эквити:
10.36% (1 997.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|573
|GBPUSD+
|389
|XAUUSD+
|311
|NZDCAD+
|104
|DJ30.r
|21
|EURJPY+
|19
|GER40.r
|15
|EURAUD+
|15
|GBPCAD+
|14
|EURUSD+
|13
|AUDUSD+
|12
|GBPNZD+
|10
|GBPAUD+
|9
|USDJPY+
|8
|EURGBP+
|8
|GBPCHF+
|5
|AUDJPY+
|3
|CADJPY+
|2
|USDCAD+
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|224
|GBPUSD+
|-15
|XAUUSD+
|-264
|NZDCAD+
|521
|DJ30.r
|-51
|EURJPY+
|74
|GER40.r
|-41
|EURAUD+
|122
|GBPCAD+
|269
|EURUSD+
|59
|AUDUSD+
|227
|GBPNZD+
|-72
|GBPAUD+
|138
|USDJPY+
|82
|EURGBP+
|41
|GBPCHF+
|76
|AUDJPY+
|56
|CADJPY+
|22
|USDCAD+
|23
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|951
|GBPUSD+
|-5.3K
|XAUUSD+
|580
|NZDCAD+
|5.2K
|DJ30.r
|-20K
|EURJPY+
|2.4K
|GER40.r
|-6.3K
|EURAUD+
|1.6K
|GBPCAD+
|2.5K
|EURUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|1.5K
|GBPNZD+
|1.3K
|GBPAUD+
|1.7K
|USDJPY+
|1.5K
|EURGBP+
|623
|GBPCHF+
|616
|AUDJPY+
|732
|CADJPY+
|256
|USDCAD+
|215
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.90 USD
Худший трейд: -292 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +83.68 USD
Макс. убыток в серии: -154.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов