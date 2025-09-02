СигналыРазделы
Florin Puti

QFTrading

Florin Puti
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 75%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
131 (65.17%)
Убыточных трейдов:
70 (34.83%)
Лучший трейд:
345.00 USD
Худший трейд:
-119.50 USD
Общая прибыль:
3 021.39 USD (63 328 pips)
Общий убыток:
-1 182.86 USD (40 624 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (430.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
821.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
3.90%
Макс. загрузка депозита:
26.97%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
137 (68.16%)
Коротких трейдов:
64 (31.84%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
9.15 USD
Средняя прибыль:
23.06 USD
Средний убыток:
-16.90 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-417.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-417.00 USD (6)
Прирост в месяц:
4.58%
Годовой прогноз:
55.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
417.00 USD (32.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.19% (417.00 USD)
По эквити:
13.43% (104.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 201
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 23K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +345.00 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +430.42 USD
Макс. убыток в серии: -417.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Нет отзывов
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.