Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
131 (65.17%)
Убыточных трейдов:
70 (34.83%)
Лучший трейд:
345.00 USD
Худший трейд:
-119.50 USD
Общая прибыль:
3 021.39 USD (63 328 pips)
Общий убыток:
-1 182.86 USD (40 624 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (430.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
821.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
3.90%
Макс. загрузка депозита:
26.97%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
137 (68.16%)
Коротких трейдов:
64 (31.84%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
9.15 USD
Средняя прибыль:
23.06 USD
Средний убыток:
-16.90 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-417.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-417.00 USD (6)
Прирост в месяц:
4.58%
Годовой прогноз:
55.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
417.00 USD (32.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.19% (417.00 USD)
По эквити:
13.43% (104.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +345.00 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +430.42 USD
Макс. убыток в серии: -417.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Нет отзывов
