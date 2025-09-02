СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Raiden V1
Christia Nency Tri

Raiden V1

Christia Nency Tri
0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -9%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
132 (84.61%)
Убыточных трейдов:
24 (15.38%)
Лучший трейд:
22.12 USD
Худший трейд:
-43.53 USD
Общая прибыль:
506.44 USD (70 366 pips)
Общий убыток:
-426.10 USD (52 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (293.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.72 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.81%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
68 (43.59%)
Коротких трейдов:
88 (56.41%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
3.84 USD
Средний убыток:
-17.75 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-188.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.07 USD (7)
Прирост в месяц:
-6.21%
Годовой прогноз:
-75.38%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
374.26 USD (38.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.63% (373.40 USD)
По эквити:
56.40% (242.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 41
GBPJPY 36
GBPCHF 18
EURAUD 18
EURJPY 17
AUDCAD 9
GBPUSD 7
AUDJPY 5
NZDCAD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 52
GBPJPY 127
GBPCHF -119
EURAUD 38
EURJPY -38
AUDCAD 7
GBPUSD -6
AUDJPY 17
NZDCAD -5
USDCHF 6
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 6.5K
GBPJPY 19K
GBPCHF -9.4K
EURAUD 5.9K
EURJPY -6.3K
AUDCAD 1K
GBPUSD -623
AUDJPY 2.5K
NZDCAD -1K
USDCHF 453
EURUSD 173
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.12 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +293.72 USD
Макс. убыток в серии: -188.07 USD

2025.12.22 07:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
