- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
132 (84.61%)
Убыточных трейдов:
24 (15.38%)
Лучший трейд:
22.12 USD
Худший трейд:
-43.53 USD
Общая прибыль:
506.44 USD (70 366 pips)
Общий убыток:
-426.10 USD (52 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (293.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.72 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.81%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
68 (43.59%)
Коротких трейдов:
88 (56.41%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
3.84 USD
Средний убыток:
-17.75 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-188.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.07 USD (7)
Прирост в месяц:
-6.21%
Годовой прогноз:
-75.38%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
374.26 USD (38.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.63% (373.40 USD)
По эквити:
56.40% (242.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPJPY
|36
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|18
|EURJPY
|17
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|5
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|127
|GBPCHF
|-119
|EURAUD
|38
|EURJPY
|-38
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|-6
|AUDJPY
|17
|NZDCAD
|-5
|USDCHF
|6
|EURUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|6.5K
|GBPJPY
|19K
|GBPCHF
|-9.4K
|EURAUD
|5.9K
|EURJPY
|-6.3K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-623
|AUDJPY
|2.5K
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|453
|EURUSD
|173
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.12 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +293.72 USD
Макс. убыток в серии: -188.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов