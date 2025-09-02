СигналыРазделы
Rommy Wijaya

Yearly Investment

Rommy Wijaya
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 129%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
535
Прибыльных трейдов:
404 (75.51%)
Убыточных трейдов:
131 (24.49%)
Лучший трейд:
42.02 USD
Худший трейд:
-20.68 USD
Общая прибыль:
1 344.39 USD (300 424 pips)
Общий убыток:
-1 183.01 USD (318 358 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (98.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.75 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
10.53%
Макс. загрузка депозита:
28.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
348 (65.05%)
Коротких трейдов:
187 (34.95%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
3.33 USD
Средний убыток:
-9.03 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.58 USD (4)
Прирост в месяц:
-35.69%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
136.47 USD (36.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.53% (136.47 USD)
По эквити:
8.18% (9.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 465
BTCUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 163
BTCUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
BTCUSD -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.02 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +98.75 USD
Макс. убыток в серии: -51.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
Welcome to Copy My Signal! 🎯

Strategy Used: Breakthrough Strategy

Important Notes Before Copying:

  1. I don’t trade when I’m not in a good mood.

  2. Profit and loss are both natural parts of trading.

  3. Trade at your own risk.

  4. Stop loss is fixed at 100 pips only.

  5. All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.

💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.

Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 200% profit, and subsequent withdrawals will be done annually.


Нет отзывов
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Yearly Investment
30 USD в месяц
129%
0
0
USD
161
USD
17
100%
535
75%
11%
1.13
0.30
USD
50%
1:500
Копировать

