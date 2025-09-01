- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 488
Прибыльных трейдов:
3 598 (65.56%)
Убыточных трейдов:
1 890 (34.44%)
Лучший трейд:
3 444.36 USD
Худший трейд:
-1 538.90 USD
Общая прибыль:
229 502.37 USD (599 722 pips)
Общий убыток:
-145 300.63 USD (652 725 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (174.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 085.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
15.46%
Макс. загрузка депозита:
124.39%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
202
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.87
Длинных трейдов:
2 560 (46.65%)
Коротких трейдов:
2 928 (53.35%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
15.34 USD
Средняя прибыль:
63.79 USD
Средний убыток:
-76.88 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 614.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 052.20 USD (3)
Прирост в месяц:
8.78%
Годовой прогноз:
106.48%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 836.26 USD
Максимальная:
14 349.71 USD (13.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.98% (14 479.28 USD)
По эквити:
26.04% (32 250.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5434
|NI225
|10
|GBPJPY
|9
|SP500
|9
|UK100
|6
|XAGUSD
|5
|NDX
|5
|XTIUSD
|5
|USDJPY
|2
|TSLA
|2
|WS30
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|89K
|NI225
|3.4K
|GBPJPY
|-34
|SP500
|-3.8K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-3K
|NDX
|-2.4K
|XTIUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-77
|TSLA
|447
|WS30
|-2
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-45K
|NI225
|6K
|GBPJPY
|-1K
|SP500
|-4.7K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-2.6K
|NDX
|-7.4K
|XTIUSD
|-96
|USDJPY
|-975
|TSLA
|1.1K
|WS30
|7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 444.36 USD
Худший трейд: -1 539 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +174.10 USD
Макс. убыток в серии: -2 614.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.14 × 365
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|4.36 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
AdmiralMarkets-Live
|5.24 × 83
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
