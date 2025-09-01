СигналыРазделы
DCA MASTER

Ho Phi Diep
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 84%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 488
Прибыльных трейдов:
3 598 (65.56%)
Убыточных трейдов:
1 890 (34.44%)
Лучший трейд:
3 444.36 USD
Худший трейд:
-1 538.90 USD
Общая прибыль:
229 502.37 USD (599 722 pips)
Общий убыток:
-145 300.63 USD (652 725 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (174.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 085.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
15.46%
Макс. загрузка депозита:
124.39%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
202
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.87
Длинных трейдов:
2 560 (46.65%)
Коротких трейдов:
2 928 (53.35%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
15.34 USD
Средняя прибыль:
63.79 USD
Средний убыток:
-76.88 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 614.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 052.20 USD (3)
Прирост в месяц:
8.78%
Годовой прогноз:
106.48%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 836.26 USD
Максимальная:
14 349.71 USD (13.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.98% (14 479.28 USD)
По эквити:
26.04% (32 250.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5434
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 89K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -45K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 444.36 USD
Худший трейд: -1 539 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +174.10 USD
Макс. убыток в серии: -2 614.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.14 × 365
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
еще 7...
Нет отзывов
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
