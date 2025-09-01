- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
139 (78.53%)
Убыточных трейдов:
38 (21.47%)
Лучший трейд:
15.75 USD
Худший трейд:
-38.94 USD
Общая прибыль:
400.11 USD (53 088 pips)
Общий убыток:
-387.76 USD (54 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (70.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.25 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.53%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
76 (42.94%)
Коротких трейдов:
101 (57.06%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
2.88 USD
Средний убыток:
-10.20 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-156.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.51 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.57%
Годовой прогноз:
-19.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.85 USD
Максимальная:
227.36 USD (31.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.46% (227.36 USD)
По эквити:
52.14% (238.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|20
|GBPCHF
|14
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|10
|USDJPY
|9
|EURJPY
|6
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|88
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|-139
|GBPCHF
|-63
|GBPJPY
|57
|EURAUD
|28
|USDJPY
|59
|EURJPY
|-84
|USDCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-25K
|GBPCHF
|-5K
|GBPJPY
|8.6K
|EURAUD
|4.3K
|USDJPY
|8.9K
|EURJPY
|-13K
|USDCHF
|530
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.75 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +70.25 USD
Макс. убыток в серии: -156.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 15
|
FxPro.com-Real07
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|2.50 × 2
|
DBGMarkets-Live
|3.04 × 543
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
23
0%
177
78%
100%
1.03
0.07
USD
USD
52%
1:500