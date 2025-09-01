СигналыРазделы
Raiden AUD

Christia Nency Tri
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
139 (78.53%)
Убыточных трейдов:
38 (21.47%)
Лучший трейд:
15.75 USD
Худший трейд:
-38.94 USD
Общая прибыль:
400.11 USD (53 088 pips)
Общий убыток:
-387.76 USD (54 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (70.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.25 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.53%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
76 (42.94%)
Коротких трейдов:
101 (57.06%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
2.88 USD
Средний убыток:
-10.20 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-156.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.51 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.57%
Годовой прогноз:
-19.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.85 USD
Максимальная:
227.36 USD (31.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.46% (227.36 USD)
По эквити:
52.14% (238.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 63
NZDCAD 40
AUDNZD 20
GBPCHF 14
GBPJPY 14
EURAUD 10
USDJPY 9
EURJPY 6
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 88
NZDCAD 59
AUDNZD -139
GBPCHF -63
GBPJPY 57
EURAUD 28
USDJPY 59
EURJPY -84
USDCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD -25K
GBPCHF -5K
GBPJPY 8.6K
EURAUD 4.3K
USDJPY 8.9K
EURJPY -13K
USDCHF 530
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.75 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +70.25 USD
Макс. убыток в серии: -156.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live02
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 15
FxPro.com-Real07
0.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
2.50 × 2
DBGMarkets-Live
3.04 × 543
Нет отзывов
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 19:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 18:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 16:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
