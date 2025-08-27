СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RecoveryPLAN Kamuflase BUY
Bagas Dwi Andika

RecoveryPLAN Kamuflase BUY

Bagas Dwi Andika
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
62 (43.97%)
Убыточных трейдов:
79 (56.03%)
Лучший трейд:
1 829.88 USD
Худший трейд:
-519.09 USD
Общая прибыль:
22 520.55 USD (68 106 pips)
Общий убыток:
-19 939.30 USD (58 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 365.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 834.56 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
24.44%
Макс. загрузка депозита:
11.33%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
141 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
18.31 USD
Средняя прибыль:
363.23 USD
Средний убыток:
-252.40 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 043.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 043.63 USD (7)
Прирост в месяц:
-8.71%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.10 USD
Максимальная:
4 365.40 USD (22.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.21% (4 365.40 USD)
По эквити:
6.53% (1 148.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 829.88 USD
Худший трейд: -519 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 365.18 USD
Макс. убыток в серии: -2 043.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 10:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.28 01:58
Share of trading days is too low
2025.08.28 01:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 02:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
