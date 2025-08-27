- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
62 (43.97%)
Убыточных трейдов:
79 (56.03%)
Лучший трейд:
1 829.88 USD
Худший трейд:
-519.09 USD
Общая прибыль:
22 520.55 USD (68 106 pips)
Общий убыток:
-19 939.30 USD (58 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 365.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 834.56 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
24.44%
Макс. загрузка депозита:
11.33%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
141 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
18.31 USD
Средняя прибыль:
363.23 USD
Средний убыток:
-252.40 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 043.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 043.63 USD (7)
Прирост в месяц:
-8.71%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.10 USD
Максимальная:
4 365.40 USD (22.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.21% (4 365.40 USD)
По эквити:
6.53% (1 148.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 829.88 USD
Худший трейд: -519 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 365.18 USD
Макс. убыток в серии: -2 043.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Нет отзывов
