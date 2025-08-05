- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
458
Прибыльных трейдов:
216 (47.16%)
Убыточных трейдов:
242 (52.84%)
Лучший трейд:
240.00 BRL
Худший трейд:
-120.00 BRL
Общая прибыль:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
Общий убыток:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (144.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
240.00 BRL (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
54.61%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
47 секунд
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
221 (48.25%)
Коротких трейдов:
237 (51.75%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.48 BRL
Средняя прибыль:
7.56 BRL
Средний убыток:
-7.66 BRL
Макс. серия проигрышей:
8 (-47.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-120.00 BRL (1)
Прирост в месяц:
1.67%
Годовой прогноз:
20.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
479.00 BRL
Максимальная:
623.00 BRL (54.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.05% (622.00 BRL)
По эквити:
1.54% (18.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINV25
|324
|WINZ25
|88
|WINQ25
|44
|WING26
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINV25
|-187
|WINZ25
|80
|WINQ25
|10
|WING26
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINV25
|-2.1K
|WINZ25
|500
|WINQ25
|405
|WING26
|-10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +240.00 BRL
Худший трейд: -120 BRL
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +144.00 BRL
Макс. убыток в серии: -47.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
531
BRL
BRL
22
100%
458
47%
0%
0.88
-0.48
BRL
BRL
31%
1:1