Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 2%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
458
Прибыльных трейдов:
216 (47.16%)
Убыточных трейдов:
242 (52.84%)
Лучший трейд:
240.00 BRL
Худший трейд:
-120.00 BRL
Общая прибыль:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
Общий убыток:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (144.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
240.00 BRL (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
54.61%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
47 секунд
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
221 (48.25%)
Коротких трейдов:
237 (51.75%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.48 BRL
Средняя прибыль:
7.56 BRL
Средний убыток:
-7.66 BRL
Макс. серия проигрышей:
8 (-47.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-120.00 BRL (1)
Прирост в месяц:
1.67%
Годовой прогноз:
20.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
479.00 BRL
Максимальная:
623.00 BRL (54.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.05% (622.00 BRL)
По эквити:
1.54% (18.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINV25 324
WINZ25 88
WINQ25 44
WING26 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINV25 -187
WINZ25 80
WINQ25 10
WING26 -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINV25 -2.1K
WINZ25 500
WINQ25 405
WING26 -10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +240.00 BRL
Худший трейд: -120 BRL
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +144.00 BRL
Макс. убыток в серии: -47.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Нет отзывов
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 14:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RAPTOR STL10 TKP20
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
531
BRL
22
100%
458
47%
0%
0.88
-0.48
BRL
31%
1:1
