- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
323
Прибыльных трейдов:
240 (74.30%)
Убыточных трейдов:
83 (25.70%)
Лучший трейд:
47.94 USD
Худший трейд:
-56.36 USD
Общая прибыль:
1 423.28 USD (886 064 pips)
Общий убыток:
-1 233.90 USD (619 845 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (77.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.37 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
17.49%
Макс. загрузка депозита:
10.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
141 (43.65%)
Коротких трейдов:
182 (56.35%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
5.93 USD
Средний убыток:
-14.87 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-20.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.41 USD (8)
Прирост в месяц:
1.89%
Годовой прогноз:
22.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.35 USD
Максимальная:
172.01 USD (7.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.75% (176.81 USD)
По эквити:
13.52% (221.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|BTCUSD
|74
|USDJPY
|35
|EURUSD
|28
|EURAUD
|27
|GBPJPY
|26
|GBPAUD
|13
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|XAGUSD
|2
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|55
|BTCUSD
|64
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|21
|EURAUD
|14
|GBPJPY
|-4
|GBPAUD
|12
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|-13
|EURJPY
|7
|EURNZD
|-27
|NZDUSD
|-8
|NZDJPY
|-6
|XAGUSD
|66
|USDCHF
|20
|CHFJPY
|0
|EURCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|BTCUSD
|245K
|USDJPY
|-388
|EURUSD
|603
|EURAUD
|879
|GBPJPY
|509
|GBPAUD
|616
|GBPUSD
|389
|AUDUSD
|-179
|EURJPY
|252
|EURNZD
|-872
|NZDUSD
|-143
|NZDJPY
|-144
|XAGUSD
|302
|USDCHF
|331
|CHFJPY
|3
|EURCAD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.94 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +77.30 USD
Макс. убыток в серии: -20.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 959
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 37
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real15
|1.54 × 445
|
Exness-MT5Real12
|1.57 × 156
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
AquaFunded-Server
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.67 × 378
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
|
Exness-MT5Real
|5.82 × 155
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
еще 21...
