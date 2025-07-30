- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
250
Прибыльных трейдов:
197 (78.80%)
Убыточных трейдов:
53 (21.20%)
Лучший трейд:
2.69 USD
Худший трейд:
-0.91 USD
Общая прибыль:
27.53 USD (22 099 pips)
Общий убыток:
-17.21 USD (15 932 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (1.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.48 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
81.76%
Макс. загрузка депозита:
3.72%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.56
Длинных трейдов:
146 (58.40%)
Коротких трейдов:
104 (41.60%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.14 USD
Средний убыток:
-0.32 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.84 USD (11)
Прирост в месяц:
31.11%
Годовой прогноз:
377.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
4.03 USD (22.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (4.03 USD)
По эквити:
6.57% (1.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|240
|USDJPY
|7
|USDCHF
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US500Cash
|8
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US500Cash
|5.8K
|USDJPY
|263
|USDCHF
|62
|EURUSD
|31
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.69 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1.84 USD
Макс. убыток в серии: -2.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2876
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 302
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.36 × 348
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Нет отзывов
