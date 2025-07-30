СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / US500
Yaroslav Gnidets

US500

Yaroslav Gnidets
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 80%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
250
Прибыльных трейдов:
197 (78.80%)
Убыточных трейдов:
53 (21.20%)
Лучший трейд:
2.69 USD
Худший трейд:
-0.91 USD
Общая прибыль:
27.53 USD (22 099 pips)
Общий убыток:
-17.21 USD (15 932 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (1.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.48 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
81.76%
Макс. загрузка депозита:
3.72%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.56
Длинных трейдов:
146 (58.40%)
Коротких трейдов:
104 (41.60%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.14 USD
Средний убыток:
-0.32 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.84 USD (11)
Прирост в месяц:
31.11%
Годовой прогноз:
377.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
4.03 USD (22.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (4.03 USD)
По эквити:
6.57% (1.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US500Cash 240
USDJPY 7
USDCHF 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US500Cash 8
USDJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US500Cash 5.8K
USDJPY 263
USDCHF 62
EURUSD 31
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.69 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1.84 USD
Макс. убыток в серии: -2.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.38 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2876
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 348
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
Нет отзывов
2025.12.09 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 17:33
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 13% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.