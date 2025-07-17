СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Best AI Gold Trader
Mehta Pratik Bharatbhai

Best AI Gold Trader

Mehta Pratik Bharatbhai
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -27%
IG-LIVE
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 492
Прибыльных трейдов:
924 (61.93%)
Убыточных трейдов:
568 (38.07%)
Лучший трейд:
102.45 SGD
Худший трейд:
-246.86 SGD
Общая прибыль:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
Общий убыток:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
Макс. серия выигрышей:
154 (57.07 SGD)
Макс. прибыль в серии:
212.51 SGD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
32.65%
Макс. загрузка депозита:
101.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
185
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
673 (45.11%)
Коротких трейдов:
819 (54.89%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.30 SGD
Средняя прибыль:
4.38 SGD
Средний убыток:
-7.92 SGD
Макс. серия проигрышей:
28 (-6.89 SGD)
Макс. убыток в серии:
-329.96 SGD (4)
Прирост в месяц:
0.41%
Годовой прогноз:
4.99%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
810.63 SGD
Максимальная:
865.36 SGD (559.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.23% (669.49 SGD)
По эквити:
19.45% (305.22 SGD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD.s 627
XAUUSD.s 515
EURUSD.s 237
USDJPY.s 104
USDSGD.s 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD.s -473
XAUUSD.s 83
EURUSD.s -21
USDJPY.s -39
USDSGD.s 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD.s -113K
XAUUSD.s -2.2K
EURUSD.s -3.1K
USDJPY.s -2.8K
USDSGD.s -16
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +102.45 SGD
Худший трейд: -247 SGD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +57.07 SGD
Макс. убыток в серии: -6.89 SGD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.

Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.


Нет отзывов
2026.01.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 20:06
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.4% of days out of the 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Best AI Gold Trader
99 USD в месяц
-27%
0
0
USD
10K
SGD
27
88%
1 492
61%
33%
0.89
-0.30
SGD
35%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.