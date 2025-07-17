- Прирост
Всего трейдов:
1 492
Прибыльных трейдов:
924 (61.93%)
Убыточных трейдов:
568 (38.07%)
Лучший трейд:
102.45 SGD
Худший трейд:
-246.86 SGD
Общая прибыль:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
Общий убыток:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
Макс. серия выигрышей:
154 (57.07 SGD)
Макс. прибыль в серии:
212.51 SGD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
32.65%
Макс. загрузка депозита:
101.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
185
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
673 (45.11%)
Коротких трейдов:
819 (54.89%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.30 SGD
Средняя прибыль:
4.38 SGD
Средний убыток:
-7.92 SGD
Макс. серия проигрышей:
28 (-6.89 SGD)
Макс. убыток в серии:
-329.96 SGD (4)
Прирост в месяц:
0.41%
Годовой прогноз:
4.99%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
810.63 SGD
Максимальная:
865.36 SGD (559.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.23% (669.49 SGD)
По эквити:
19.45% (305.22 SGD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD.s
|627
|XAUUSD.s
|515
|EURUSD.s
|237
|USDJPY.s
|104
|USDSGD.s
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD.s
|-473
|XAUUSD.s
|83
|EURUSD.s
|-21
|USDJPY.s
|-39
|USDSGD.s
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD.s
|-113K
|XAUUSD.s
|-2.2K
|EURUSD.s
|-3.1K
|USDJPY.s
|-2.8K
|USDSGD.s
|-16
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +102.45 SGD
Худший трейд: -247 SGD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +57.07 SGD
Макс. убыток в серии: -6.89 SGD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.
Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.
99 USD в месяц
-27%
0
0
USD
USD
10K
SGD
SGD
27
88%
1 492
61%
33%
0.89
-0.30
SGD
SGD
35%
1:200