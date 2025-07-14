СигналыРазделы
Andreas Andri

Risewolves KVB

Andreas Andri
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
619
Прибыльных трейдов:
472 (76.25%)
Убыточных трейдов:
147 (23.75%)
Лучший трейд:
196.00 USD
Худший трейд:
-722.50 USD
Общая прибыль:
14 601.79 USD (83 188 pips)
Общий убыток:
-15 008.24 USD (83 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (1 337.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 466.54 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
17.40%
Макс. загрузка депозита:
2.52%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
108
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
403 (65.11%)
Коротких трейдов:
216 (34.89%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.66 USD
Средняя прибыль:
30.94 USD
Средний убыток:
-102.10 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-792.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 004.20 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.83%
Годовой прогноз:
-58.60%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
559.33 USD
Максимальная:
2 123.70 USD (18.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.17% (2 123.10 USD)
По эквити:
6.41% (664.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 546
GBPUSDu 59
EURUSDu 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu 98
GBPUSDu -356
EURUSDu -149
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu 4.2K
GBPUSDu -3.5K
EURUSDu -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +196.00 USD
Худший трейд: -723 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 337.16 USD
Макс. убыток в серии: -792.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBFuturesIndonesia-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 08:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
