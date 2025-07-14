- Прирост
Всего трейдов:
619
Прибыльных трейдов:
472 (76.25%)
Убыточных трейдов:
147 (23.75%)
Лучший трейд:
196.00 USD
Худший трейд:
-722.50 USD
Общая прибыль:
14 601.79 USD (83 188 pips)
Общий убыток:
-15 008.24 USD (83 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (1 337.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 466.54 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
17.40%
Макс. загрузка депозита:
2.52%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
108
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
403 (65.11%)
Коротких трейдов:
216 (34.89%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.66 USD
Средняя прибыль:
30.94 USD
Средний убыток:
-102.10 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-792.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 004.20 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.83%
Годовой прогноз:
-58.60%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
559.33 USD
Максимальная:
2 123.70 USD (18.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.17% (2 123.10 USD)
По эквити:
6.41% (664.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|546
|GBPUSDu
|59
|EURUSDu
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|98
|GBPUSDu
|-356
|EURUSDu
|-149
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|4.2K
|GBPUSDu
|-3.5K
|EURUSDu
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBFuturesIndonesia-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
