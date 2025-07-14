СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PBH
Dmitrijs Ivanajevs

PBH

Dmitrijs Ivanajevs
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 126%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
137 (94.48%)
Убыточных трейдов:
8 (5.52%)
Лучший трейд:
41.32 EUR
Худший трейд:
-61.28 EUR
Общая прибыль:
778.67 EUR (91 694 pips)
Общий убыток:
-147.92 EUR (16 442 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (99.49 EUR)
Макс. прибыль в серии:
265.57 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
25.70%
Макс. загрузка депозита:
11.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
10.29
Длинных трейдов:
144 (99.31%)
Коротких трейдов:
1 (0.69%)
Профит фактор:
5.26
Мат. ожидание:
4.35 EUR
Средняя прибыль:
5.68 EUR
Средний убыток:
-18.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-61.28 EUR)
Макс. убыток в серии:
-61.28 EUR (1)
Прирост в месяц:
10.66%
Годовой прогноз:
129.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
61.28 EUR (5.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.98% (61.28 EUR)
По эквити:
36.42% (192.21 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 719
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.32 EUR
Худший трейд: -61 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +99.49 EUR
Макс. убыток в серии: -61.28 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Сигнал по советнику PBH v1.50

Минимальный депозит: 500 USD (или EUR) - High Risk

Минимальный депозит: 1000 USD (или EUR) - Normale Risk

⚠️ Отказ от ответственности:

Данный сигнал не гарантирует прибыль и не является инвестиционной рекомендацией.

Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Пользователь принимает на себя полную ответственность за использование продукта.

t.me/algotradinglab_club

Нет отзывов
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 11:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 10:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 07:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
