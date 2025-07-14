- Прирост
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
137 (94.48%)
Убыточных трейдов:
8 (5.52%)
Лучший трейд:
41.32 EUR
Худший трейд:
-61.28 EUR
Общая прибыль:
778.67 EUR (91 694 pips)
Общий убыток:
-147.92 EUR (16 442 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (99.49 EUR)
Макс. прибыль в серии:
265.57 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
25.70%
Макс. загрузка депозита:
11.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
10.29
Длинных трейдов:
144 (99.31%)
Коротких трейдов:
1 (0.69%)
Профит фактор:
5.26
Мат. ожидание:
4.35 EUR
Средняя прибыль:
5.68 EUR
Средний убыток:
-18.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-61.28 EUR)
Макс. убыток в серии:
-61.28 EUR (1)
Прирост в месяц:
10.66%
Годовой прогноз:
129.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
61.28 EUR (5.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.98% (61.28 EUR)
По эквити:
36.42% (192.21 EUR)
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
719
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.32 EUR
Худший трейд: -61 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +99.49 EUR
Макс. убыток в серии: -61.28 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Сигнал по советнику PBH v1.50
Минимальный депозит: 500 USD (или EUR) - High Risk
Минимальный депозит: 1000 USD (или EUR) - Normale Risk
⚠️ Отказ от ответственности:
Данный сигнал не гарантирует прибыль и не является инвестиционной рекомендацией.
Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Пользователь принимает на себя полную ответственность за использование продукта.
t.me/algotradinglab_club
