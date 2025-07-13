- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
97 (82.90%)
Убыточных трейдов:
20 (17.09%)
Лучший трейд:
19.85 USD
Худший трейд:
-127.78 USD
Общая прибыль:
308.94 USD (9 106 pips)
Общий убыток:
-316.34 USD (10 031 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (104.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.47 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
36.66%
Макс. загрузка депозита:
10.27%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
62 (52.99%)
Коротких трейдов:
55 (47.01%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
3.18 USD
Средний убыток:
-15.82 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.78 USD (1)
Прирост в месяц:
-28.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.40 USD
Максимальная:
252.31 USD (33.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.89% (252.57 USD)
По эквити:
36.88% (272.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-925
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.85 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +104.47 USD
Макс. убыток в серии: -3.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.12 × 57
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 60
|
XMUK-MT5
|0.33 × 3
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.38 × 32
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 15
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 53
|
Alpari-MT5
|0.83 × 664
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 47
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.25 × 12
|
ActivTrades-Server
|1.42 × 52
|
Alpari-Real01
|2.06 × 127
|
CloverMarket-Online
|2.33 × 6
|
FXFlatMT5-LiveServer
|2.67 × 405
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.71 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|3.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|3.49 × 672
еще 15...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
GBP Miner Pro EA Signal Display.
Volume 1 : 0.03 Lot
Volume 2 : 0.05 Lot
MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
493
USD
USD
24
100%
117
82%
37%
0.97
-0.06
USD
USD
37%
1:500