Sokha Sung

Lionnaire MT4

Sokha Sung
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 76%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
530 (67.77%)
Убыточных трейдов:
252 (32.23%)
Лучший трейд:
13.40 USD
Худший трейд:
-14.69 USD
Общая прибыль:
651.40 USD (77 021 pips)
Общий убыток:
-390.84 USD (41 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (25.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.36 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
49.84%
Макс. загрузка депозита:
5.93%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
399 (51.02%)
Коротких трейдов:
383 (48.98%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
1.23 USD
Средний убыток:
-1.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.03 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.08%
Годовой прогноз:
1.37%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.54 USD
Максимальная:
38.21 USD (6.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.37% (38.21 USD)
По эквити:
12.74% (69.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 214
NZDCAD 113
AUDNZD 83
AUDUSD 67
EURUSD 63
GBPUSD 62
USDCAD 43
USDJPY 32
EURJPY 28
NZDUSD 28
USDCHF 12
EURCAD 11
XAUUSD 8
NZDSGD 6
CADJPY 3
GBPJPY 2
XAUEUR 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
GBPSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 105
NZDCAD 49
AUDNZD 21
AUDUSD 28
EURUSD 9
GBPUSD 20
USDCAD 22
USDJPY -15
EURJPY 3
NZDUSD 9
USDCHF 7
EURCAD 7
XAUUSD 2
NZDSGD 2
CADJPY 4
GBPJPY 1
XAUEUR -18
AUDJPY 2
EURGBP 2
GBPSGD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 6.9K
AUDNZD 3.4K
AUDUSD 3K
EURUSD 1.3K
GBPUSD 1K
USDCAD 4.3K
USDJPY -2.3K
EURJPY 1.3K
NZDUSD 473
USDCHF 402
EURCAD 842
XAUUSD 224
NZDSGD 157
CADJPY 630
GBPJPY 155
XAUEUR -1.6K
AUDJPY 359
EURGBP 127
GBPSGD 28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.40 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +25.36 USD
Макс. убыток в серии: -1.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsSC-Live4
0.44 × 236
FusionMarkets-Live 2
0.44 × 9
VantageInternational-Live 22
1.42 × 150
GoMarkets-Real 10
1.45 × 78
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi-US12-Live
1.73 × 172
TradeMaxGlobal-Live5
2.02 × 60
VantageInternational-Live 3
2.22 × 270
Pepperstone-Edge01
2.24 × 63
ICMarketsSC-Live26
3.22 × 94
RoboForex-ECN
4.58 × 71
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
ICMarketsSC-Live17
5.24 × 144
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
7.94 × 17
Pepperstone-Edge11
8.00 × 1
Fyntura-Live
10.18 × 392
"Lionnaire MT4 is the version of Lionnaire MT5, the main flagship, safest model of the Lionnaire series, built for investors who prefer steady, controlled, and low-stress growth."

Quick LOOK:

• Base Capital: USD 500 
• Trading Style: Controlled Averaging System
• Profit Target: 15-20% per month (from Feb 2026 on)
• Hard Stop Loss (Equity): 20-30%
• Maximum DD: Around 30%+
• Current MAX DD: 12.7%
• Main Symbols: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURUSD, EURGBP

Note:

Lionnaire uses a carefully engineered averaging model combined with:

  • Price Action on pullbacks & reversals

  • Institutional bias & volatility filters

  • Manual supervision during major news

  • Strict exposure limits (Add max 3–5 layers only): Safe with Risk Control

  • No martingale multipliers

  • No unlimited grid expansion

This is not the dangerous martingale/grid used by many blown signals on MQL5.

The system is built for controlled drawdown and stable monthly compounding

It's designed around the principle: “Protect capital first, grow second.”

We integrate human insight and some expert tools into our strategies to effectively manage fundamental and technical factors, as well as risk management.
Recommended for Investors:
  • Please check this link to understand how copy signal works: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber
  • This Signal is not a get-rich quick scheme, but for a long term investment. Please consider copy/invest at least one full month period or even better for 3 months.
  • "Trading offers no guarantees—risk only what you can afford to lose." 

"Join Lionnaire in the pursuit of long-term profit, where discipline, strategy, and patience turn market fluctuations into lasting rewards

By Lionnaire: "Bull and Bear Challenger!" 

Thank you!! 




Нет отзывов
2026.01.15 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 22:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:49 2025.09.02 15:49:41  

!!!Update: No trade for upcoming NFP; No trade is also a trade!

2025.08.05 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 07:21 2025.04.08 07:21:52  

*No trade on Trump's Liberation Day and will resume after 9th-Apr effect deadline (probably next week for market stability)!

