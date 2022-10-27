СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sanro Man
Daniel Galdo Lagares

Sanro Man

Daniel Galdo Lagares
0 отзывов
Надежность
161 неделя
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2022 152%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 022
Прибыльных трейдов:
1 491 (73.73%)
Убыточных трейдов:
531 (26.26%)
Лучший трейд:
813.16 EUR
Худший трейд:
-273.87 EUR
Общая прибыль:
29 481.16 EUR (203 726 pips)
Общий убыток:
-18 151.24 EUR (151 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (70.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
922.75 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
54.63%
Макс. загрузка депозита:
14.96%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
12.59
Длинных трейдов:
897 (44.36%)
Коротких трейдов:
1 125 (55.64%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
5.60 EUR
Средняя прибыль:
19.77 EUR
Средний убыток:
-34.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-796.89 EUR)
Макс. убыток в серии:
-899.23 EUR (5)
Прирост в месяц:
2.72%
Годовой прогноз:
32.97%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.85 EUR
Максимальная:
899.90 EUR (8.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.74% (626.49 EUR)
По эквити:
32.88% (3 678.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 535
NZDCAD 434
AUDCAD 402
AUDNZD 377
GBPCAD 91
GBPUSD 80
EURSGD 36
DE40 33
EURUSD 24
EURGBP 4
USDJPY 2
NZDJPY 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 728
NZDCAD 4.3K
AUDCAD 4.5K
AUDNZD 2.9K
GBPCAD 221
GBPUSD -78
EURSGD 431
DE40 190
EURUSD -49
EURGBP 0
USDJPY -175
NZDJPY -8
CADJPY 1
AUDCHF 0
CADCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.5K
NZDCAD 14K
AUDCAD 14K
AUDNZD 9.3K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD 931
EURSGD 1.6K
DE40 3.7K
EURUSD 274
EURGBP 37
USDJPY -170
NZDJPY -13
CADJPY 7
AUDCHF 4
CADCHF 5
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +813.16 EUR
Худший трейд: -274 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +70.01 EUR
Макс. убыток в серии: -796.89 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 200
ZeroMarkets-Live-1
0.58 × 12
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 112
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1478
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 19
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 327
ICMarkets-Live16
0.94 × 124
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 19427
ICMarketsSC-Live15
1.07 × 121
ICMarketsSC-Live06
1.09 × 2528
ICMarketsSC-Live25
1.12 × 2093
LQDLLC-Live02
1.13 × 8
ICMarkets-Live14
1.13 × 82
еще 188...
I´m trading this account manually from April 2025 until now.

- Eurusd and gold are the most traded, sometimes Nasdaq, Dax, SP500 or Down Jones.

- RRR is always 3:1.

- Expected DD will be around 5%. (Read PD below)


You will need an MT4 terminal to work 24/7 and an VPS server is recommended.


Thank you.

---------------------------------------------

PD:

This signal was traded by two different EA under my management until April 2025 and the DD was 32,9%.

- First EA was specialized in NZDCAD, AUDNZD and AUDCAD pairs.

- Second EA was specialiced in GBPCAD and EURSDG pairs.


Нет отзывов
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 12:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 15:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 12:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sanro Man
30 USD в месяц
152%
0
0
USD
3
EUR
161
98%
2 022
73%
55%
1.62
5.60
EUR
33%
1:500


