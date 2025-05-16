КотировкиРазделы
Валюты / VERB
Назад в Рынок акций США

VERB: Verb Technology Company Inc

14.50 USD 0.39 (2.76%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VERB за сегодня изменился на 2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.24, а максимальная — 14.92.

Следите за динамикой Verb Technology Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VERB

Дневной диапазон
13.24 14.92
Годовой диапазон
3.82 22.91
Предыдущее закрытие
14.11
Open
13.98
Bid
14.50
Ask
14.80
Low
13.24
High
14.92
Объем
613
Дневное изменение
2.76%
Месячное изменение
44.57%
6-месячное изменение
195.32%
Годовое изменение
-9.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.