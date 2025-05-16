Валюты / VERB
VERB: Verb Technology Company Inc
14.50 USD 0.39 (2.76%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VERB за сегодня изменился на 2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.24, а максимальная — 14.92.
Следите за динамикой Verb Technology Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VERB
Дневной диапазон
13.24 14.92
Годовой диапазон
3.82 22.91
- Предыдущее закрытие
- 14.11
- Open
- 13.98
- Bid
- 14.50
- Ask
- 14.80
- Low
- 13.24
- High
- 14.92
- Объем
- 613
- Дневное изменение
- 2.76%
- Месячное изменение
- 44.57%
- 6-месячное изменение
- 195.32%
- Годовое изменение
- -9.38%
